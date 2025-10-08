Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Сын ставропольского судьи учился в «Сколково» на ворованные деньги

«Коммерсант»: сын судьи Лысенко учился «Сколково» за коррупционные деньги

Инновационный центр «Сколково» Инновационный центр «Сколково» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Генеральная прокуратура РФ подала антикоррупционный иск к бывшему руководителю ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» Магомеду Каитову и предпринимателю Даниилу Лысенко — сыну председателя Арбитражного суда Ставропольского края Ларисы Лысенко. Согласно материалам надзорного ведомства, Каитов через подконтрольные ему структуры систематически финансировал личные расходы сына высокопоставленной судьи, пишет «Коммерсант».

В числе таких расходов значится оплата обучения Даниила Лысенко в Школе управления «Сколково». Всего на эти цели было потрачено 5,1 млн рублей.

Общая сумма исковых требований прокуратуры составляет 337 млн рублей, а также 100% акций ООО «Русмаркет», которое принадлежит Даниилу Лысенко. По версии следствия, именно через эту компанию Магомед Каитов осуществлял вывод прибыли своего холдинга. При этом средства «Русмаркета» использовались для покрытия личных расходов владельца, включая оплату гостиниц, ресторанов и алкогольной продукции.

Параллельно с работой в «Русмаркете» Лысенко получал доход в трех организациях, контролируемых Каитовым. С 2019 по 2024 год ему было выплачено 27,6 млн рублей в качестве заработной платы, а на его банковские счета поступило 63 млн рублей, из которых 49 млн рублей были внесены через банкоматы.

Ранее суд заменил домашний арест на запрет определенных действий заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Решение вынес судья Псковского городского суда Дмитрий Жежерун.

