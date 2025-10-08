Сын ставропольского судьи учился в «Сколково» на ворованные деньги «Коммерсант»: сын судьи Лысенко учился «Сколково» за коррупционные деньги

Генеральная прокуратура РФ подала антикоррупционный иск к бывшему руководителю ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» Магомеду Каитову и предпринимателю Даниилу Лысенко — сыну председателя Арбитражного суда Ставропольского края Ларисы Лысенко. Согласно материалам надзорного ведомства, Каитов через подконтрольные ему структуры систематически финансировал личные расходы сына высокопоставленной судьи, пишет «Коммерсант».

В числе таких расходов значится оплата обучения Даниила Лысенко в Школе управления «Сколково». Всего на эти цели было потрачено 5,1 млн рублей.

Общая сумма исковых требований прокуратуры составляет 337 млн рублей, а также 100% акций ООО «Русмаркет», которое принадлежит Даниилу Лысенко. По версии следствия, именно через эту компанию Магомед Каитов осуществлял вывод прибыли своего холдинга. При этом средства «Русмаркета» использовались для покрытия личных расходов владельца, включая оплату гостиниц, ресторанов и алкогольной продукции.

Параллельно с работой в «Русмаркете» Лысенко получал доход в трех организациях, контролируемых Каитовым. С 2019 по 2024 год ему было выплачено 27,6 млн рублей в качестве заработной платы, а на его банковские счета поступило 63 млн рублей, из которых 49 млн рублей были внесены через банкоматы.

