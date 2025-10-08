Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 00:47

Российский аэропорт временно замер

Росавиация: аэропорт Волгограда ввел временные ограничения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорт Волгограда временно ограничил работу, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его информации, воздушная гавань ввела ограничения на прием и выпуск самолетов.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, написал Кореняко.

Ранее сообщалось о введении временных ограничений на прием и отправку воздушных судов в аэропорту Донское в Тамбове. Данная мера обусловлена необходимостью обеспечения безопасности полетов и соблюдения установленных авиационных нормативов.

До этого аэропорты Сочи и Геленджика ограничивали работу вечером 2 октября, около 22:30 мск. Однако уже утром 3 октября воздушные гавани вновь начали принимать и выпускать самолеты. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 10 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.

Кроме того, до этого также были введены временные ограничения в аэропортах Сочи, Геленджика и Оренбурга на прием и отправку воздушных судов. Меру связали с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Ограничения являются стандартной практикой при возникновении нештатных ситуаций или проведении специальных мероприятий, было указано в материале.

