08 октября 2025 в 01:15

День рождения дочери привел супругов из Бразилии к внезапной смерти

The Sun: супруги из Бразилии погибли после принятия горячей ванны в гостинице

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Супруги из Бразилии, отмечавшие день рождения своей четырехлетней дочери, погибли в номере мотеля Dallas в городе Сан-Жозе после принятия горячей ванны, пишет The Sun. По данным СМИ, 37-летний офицер полиции Джеферсон Луис Сагас и его 41-летняя супруга Ана Каролина Сильва скончались на фоне отказа внутренних органов.

Позднее супругов обнаружили мертвыми в номере, — указали правоохранители.

Согласно данным следствия, семья сначала отмечала праздник в фуд-парке, после чего родители оставили дочь с родственниками и отправились в гостиницу. В номере супруги решили принять горячую ванну, однако сочетание высокой температуры воды и ранее употребленного алкоголя привело к тепловому удару.

Родственники начали беспокоиться, когда супруги перестали выходить на связь после заселения в мотель. Прибывшие на вызов сотрудники службы безопасности гостиницы обнаружили тела без признаков жизни. Проведенная экспертиза исключила насильственную смерть и подтвердила версию о тепловом ударе.

Ранее сообщалось, что в Дублине мать троих детей погибла от удара электрическим током во время зарядки iPhone в ванной. 47-летняя женщина была обнаружена без сознания мужем, который при попытке помочь также получил удар током. На слушании в коронерском суде он отметил, что реклама современных гаджетов вводит покупателей в заблуждение, внушая им иллюзию безопасности и водонепроницаемости устройств.

ванна
смерти
супруги
Бразилия
