Мать троих детей умерла в ванной, держа в руках заряжающийся телефон Жительница Дублина погибла от удара током во время зарядки телефона в ванне

В Дублине мать троих детей погибла от удара электрическим током во время зарядки iPhone в ванной, сообщает Metro. 47-летняя женщина была обнаружена без сознания мужем, который при попытке помочь также получил удар током. На слушании в коронерском суде он отметил, что реклама современных гаджетов вводит покупателей в заблуждение, внушая им иллюзию безопасности и водонепроницаемости устройств.

Это создает впечатление, что телефон можно спокойно держать рядом с водой. Но никто из производителей не предупреждает, что зарядка в таких условиях смертельно опасна, — заявил супруг погибшей.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ногинске 17-летний подросток умер в результате удара током от замотанного провода для подзарядки iPhone. Трагедия произошла, когда он разговаривал со своей возлюбленной по телефону. По словам девушки, во время разговора юноша неожиданно вскрикнул и связь с ним оборвалась. Тело подростка с ожогом от уха до плеча спустя время обнаружила его мать, а рядом с ним лежал обгоревший смартфон.