Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 00:46

Международные резервы РФ достигли исторического максимума

Центробанк: международные резервы РФ обновили максимум и составили $713,301 млрд

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Международные резервы Российской Федерации продолжают демонстрировать устойчивый рост, достигнув рекордного значения в начале октября. Согласно официальным данным Центрального банка России, на 1 октября 2025 года объем резервов составил $713,301 млрд (57 трлн рублей).

Показатель значительно вырос по сравнению с началом сентября. Тогда резервы находились на уровне $689,458 млрд (56 трлн рублей).

Динамика изменения резервов свидетельствует о стабильном месячном приросте в $23,843 млрд (1,8 трлн рублей), что соответствует увеличению на 3,46%. Всего за последний год международные резервы страны продемонстрировали увеличение на 1,8%, достигнув на 1 января 2025 года отметки в $609,1 млрд (49 трлн рублей). Структура резервов включает высоколиквидные иностранные активы, находящиеся под управлением Банка России и правительства страны.

В состав международных резервов традиционно входят монетарное золото, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде, а также разнообразные средства, номинированные в иностранной валюте. Эти активы обеспечивают финансовую стабильность государства и используются для проведения международных расчетов.

Ранее сообщалось, что мировые цены на золото продолжат бить рекорды на фоне шатдауна в США. Цена за тройскую унцию может превысить $4 тыс. (более 325 тыс. рублей).

Центробанк
резервы
рекорды
рост
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приметы 8 октября: Сергей Капустник и начало капустного сезона
Активно убивают друг друга: в ВСУ разгорелась гражданская война
Посаженный в 1829 году пятиствольный каштан срубили в Крыму
Российский аэропорт временно замер
Международные резервы РФ достигли исторического максимума
Гороскоп на 8 октября: что приготовили звезды Ракам и чем рискнут Козероги
Сотни российских туристов застряли в аэропорту Турции
Сын ставропольского судьи учился в «Сколково» на ворованные деньги
Названо неожиданное место работы угодившей в рабство в Мьянме россиянки
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 октября 2025 года
Дом-курятник, йога в Индии, внук-депутат: как живет лидер КПРФ Зюганов
Отключенные телефоны пропавшей семьи составили одну из версий происшествия
«Я бы выбрал Путина»: на немецком ТВ грянул скандал
Силы ПВО сбили три десятка украинских дронов за три часа
Трамп сделал горькое признание в день рождения Путина
Навка, Буйнов, Басков: кто еще из звезд поздравил Путина с днем рождения
Более полумиллиона рублей могут взыскать с известного российского певца
В Германии заявили о грядущей пенсионной реформе
Воронежские медики использовали магнит для удаления пули из груди пациента
Спектакль об изнасиловании покажут в школах? ГД выступила против. Кто прав
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.