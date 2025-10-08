Международные резервы РФ достигли исторического максимума

Международные резервы Российской Федерации продолжают демонстрировать устойчивый рост, достигнув рекордного значения в начале октября. Согласно официальным данным Центрального банка России, на 1 октября 2025 года объем резервов составил $713,301 млрд (57 трлн рублей).

Показатель значительно вырос по сравнению с началом сентября. Тогда резервы находились на уровне $689,458 млрд (56 трлн рублей).

Динамика изменения резервов свидетельствует о стабильном месячном приросте в $23,843 млрд (1,8 трлн рублей), что соответствует увеличению на 3,46%. Всего за последний год международные резервы страны продемонстрировали увеличение на 1,8%, достигнув на 1 января 2025 года отметки в $609,1 млрд (49 трлн рублей). Структура резервов включает высоколиквидные иностранные активы, находящиеся под управлением Банка России и правительства страны.

В состав международных резервов традиционно входят монетарное золото, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде, а также разнообразные средства, номинированные в иностранной валюте. Эти активы обеспечивают финансовую стабильность государства и используются для проведения международных расчетов.

Ранее сообщалось, что мировые цены на золото продолжат бить рекорды на фоне шатдауна в США. Цена за тройскую унцию может превысить $4 тыс. (более 325 тыс. рублей).