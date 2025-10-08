«Теневой флот доконал?»: Захарова пошутила по поводу ситуации во Франции Захарова связала выступление Макрона с его словами про теневой флот

Политический кризис во Франции продолжает набирать обороты, его развитие иронично прокомментировала в своем Telegram-канале представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она отреагировала на намерение президента Франции Эммануэля Макрона выступить перед гражданами 8 октября шуткой про «теневой флот».

Российский «теневой флот» доконал? — сыронизировала дипломат.

Заявление Захаровой связано с недавним инцидентом, когда французские власти задержали танкер. Они бездоказательно заявили, что он принадлежит так называемому «теневому флоту» России. Президент Владимир Путин охарактеризовал эти действия как акт пиратства, подчеркнув, что судно было захвачено в нейтральных водах без юридических оснований. Примечательно, что 3 октября танкер, согласно данным сервиса Marinetraffic, возобновил движение.

Ранее сообщалось, что политический кризис во Франции обострился после отставки премьер-министра Себастьена Лекорню, который занимал должность менее месяца. Макрон поручил ему провести новые переговоры с политическими силами для формирования устойчивого правительства, пообещав в случае неудачи «взять на себя ответственность» за дальнейшие решения. Во время своего выступления глава государства может объявить о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента).