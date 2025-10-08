Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 12:00

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи. Сочная фруктовая мякоть и аромат корицы создают неповторимую гармонию вкуса. Идеальный завтрак или легкий ужин, который готовится за считанные минуты и дарит настоящее наслаждение в каждом нежном оладушке.

Ингредиенты

  • Яблоки — 300 г
  • Кефир — 400 мл
  • Мука — 150 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Сода — щепотка
  • Корица — по вкусу
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

  1. Очищенные яблоки натрите на крупной терке. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром, добавьте кефир и перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем и содой, аккуратно перемешайте тесто до однородности.
  2. Добавьте натертые яблоки и корицу, еще раз перемешайте. Столовой ложкой выкладывайте тесто на разогретую с маслом сковороду и обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки на среднем огне. Подавайте оладьи со сметаной, медом или сгущенкой по вашему вкусу.

Ранее мы готовили молочные гренки на завтрак. Вкуснятина из батона, корицы и сливочного масла.

Ольга Шмырева
