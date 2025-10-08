Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи. Сочная фруктовая мякоть и аромат корицы создают неповторимую гармонию вкуса. Идеальный завтрак или легкий ужин, который готовится за считанные минуты и дарит настоящее наслаждение в каждом нежном оладушке.
Ингредиенты
- Яблоки — 300 г
- Кефир — 400 мл
- Мука — 150 г
- Яйца — 2 шт.
- Сахар — 2 ст. л.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Сода — щепотка
- Корица — по вкусу
- Масло растительное — для жарки
Приготовление
- Очищенные яблоки натрите на крупной терке. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром, добавьте кефир и перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем и содой, аккуратно перемешайте тесто до однородности.
- Добавьте натертые яблоки и корицу, еще раз перемешайте. Столовой ложкой выкладывайте тесто на разогретую с маслом сковороду и обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки на среднем огне. Подавайте оладьи со сметаной, медом или сгущенкой по вашему вкусу.
