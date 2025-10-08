Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи. Сочная фруктовая мякоть и аромат корицы создают неповторимую гармонию вкуса. Идеальный завтрак или легкий ужин, который готовится за считанные минуты и дарит настоящее наслаждение в каждом нежном оладушке.

Ингредиенты

Яблоки — 300 г

Кефир — 400 мл

Мука — 150 г

Яйца — 2 шт.

Сахар — 2 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Сода — щепотка

Корица — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Приготовление

Очищенные яблоки натрите на крупной терке. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром, добавьте кефир и перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем и содой, аккуратно перемешайте тесто до однородности. Добавьте натертые яблоки и корицу, еще раз перемешайте. Столовой ложкой выкладывайте тесто на разогретую с маслом сковороду и обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки на среднем огне. Подавайте оладьи со сметаной, медом или сгущенкой по вашему вкусу.

