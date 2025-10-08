Подмосковные хирурги спасли руку женщины от полного паралича

В Истре Московской области врачи спасли руку 37-летней женщины от паралича, пишут «Вести Подмосковья» со ссылкой на региональный Минздрав. Как выяснилось, пациентка страдала от грыжи шейного отдела позвоночника.

Образование размером в восемь миллиметров сдавливало спинномозговой канал и корешковое отверстие. Именно из-за этого женщина могла полностью утратить подвижность руки.

В ходе двухчасовой операции ей удалили грыжу и стабилизировали позвоночник с помощью импланта. Уже на пятый день после этого женщину выписали домой на амбулаторное лечение.

