Россиянам раскрыли главные угрозы долголетию

Сердечно-сосудистые и онкологические заболевания возглавляют список основных причин смертности в современном обществе, заявил ректор Первого МГМУ имени Сеченова Петр Глыбочко в беседе с РИА Новости. Для борьбы с ними необходимо повсеместно внедрять систему раннего выявления рисков у людей, не имеющих явных симптомов заболеваний.

По словам эксперта, эти патологии редко возникают внезапно, а становятся следствием длительного накопления негативных факторов. К ним Глыбочко отнес артериальную гипертензию, нарушения липидного обмена, хронические воспалительные процессы, а также недостаточный уровень профилактики и позднее обращение за медицинской помощью.

Главный союзник — система раннего обнаружения рисков у еще здоровых людей. Именно на этом строится современная парадигма: не ждать симптомов, а предотвращать развитие болезни, — отметил специалист.

Ранее Глыбочко заявил, что ранняя диагностика и профилактика сердечно-сосудистых, а также онкологических заболеваний может способствовать увеличению продолжительности жизни до 120 лет. Он отметил, что в сфере здравоохранения основным вызовом является снижение смертности от указанных заболеваний.