08 октября 2025 в 12:34

Стали известны подробности спасения подростка-зацепера в Подмосковье

Подростка-зацепера в Подмосковье спасли, когда он подал слабый голос

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жизнь 14-летнего подмосковного зацепера Артема спасло настоящее чудо, рассказал aif.ru один из участников поисков Александр Грецкий. Подросток, которого друзья считали погибшим, был обнаружен спустя трое суток после падения с поезда благодаря тому, что он подал слабый голос.

Двое местных жителей, Грецкий и его знакомый Александр Ипатов, организовали стихийный поисковый отряд, когда узнали о пропаже подростка. Они тщательно обследовали железнодорожные пути на десятикилометровом участке между платформами, несмотря на позднее время и отсутствие нормального освещения.

Мы шли тихо, стараясь не привлекать ничье внимание. Не звали Артема. Мы были уверены, что ищем тело <...> И подспудно билась мысль: а вдруг он живой? Мы не говорили вслух о таком чуде, но втайне верили, — сказал Грецкий.

Мужчины уже собирались прекратить поиски из-за усталости, но решили пройти еще несколько сотен метров. Критический момент наступил, когда Грецкий услышал слабый звук, похожий на писк.

Я услышал какой-то писк, будто лисенок пищал. Я решил, что и правда, это лисица с лисятами, и снова крикнул. И услышал в ответ слабый тонкий голос: «Мама». Я не поверил своим ушам. Крикнул ещё раз: «Кто здесь?» Откуда-то снизу донеслось тихое: «Свои». Я бросился вперед и в неглубоком овражке увидел мальчика, — отметил Грецкий.

Обнаружив подростка, мужчины немедленно оказали ему первую помощь. Грецкий снял с себя куртку и кофту, чтобы утеплить Артема, у которого от переохлаждения посинели ноги, и начал растирать его конечности, не давая ему потерять сознание.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что под Клином двое мужчин спасли 14-летнего зацепера, которого искали волонтеры. В выходные подросток вместе с компанией друзей пошел гулять. Они забрались между вагонов поезда, а во время движения состава мальчик упал. Напуганные друзья сбежали с места происшествия и боялись рассказать взрослым о случившемся.

