07 октября 2025 в 18:00

К блинчикам, оладьям и панкейкам: готовим вкуснейший лимонный крем на сливочном масле

К блинчикам, оладьям и панкейкам: готовим вкуснейший лимонный крем на сливочном масле. Невероятно нежный и ароматный десерт с ярким цитрусовым вкусом. Также идеально подходит для прослойки тортов, наполнения тарталеток или как самостоятельный десерт.

Ингредиенты

  • Лимоны — 4 шт.
  • Желтки яичные — 6 шт.
  • Сахар — 200 г
  • Масло сливочное — 115 г
  • Крахмал кукурузный — 4 ч. л.
  • Соль — 1 щепотка

Приготовление

  1. С лимонов снять цедру (1 столовая ложка) и выжать сок (примерно 150 мл). В кастрюле с толстым дном растопить масло, добавить сахар, крахмал, соль, лимонный сок и цедру. Довести до кипения, постоянно помешивая, и проварить 1 минуту. Желтки взбить вилкой, тонкой струйкой влить в них часть горячей лимонной смеси, постоянно помешивая.
  2. Соединить обе массы в кастрюле и варить на медленном огне до загустения, непрерывно помешивая венчиком. Готовый крем перелить в чистую банку, накрыть пищевой пленкой в контакт и охладить в холодильнике. Хранить до 7 дней.

Ранее мы готовили американские панкейки. Жарим на сухой сковороде и получаем классику на завтрак.

лимон
крем
варенье
блины
блинчики
панкейки
оладьи
