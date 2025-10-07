К блинчикам, оладьям и панкейкам: готовим вкуснейший лимонный крем на сливочном масле

К блинчикам, оладьям и панкейкам: готовим вкуснейший лимонный крем на сливочном масле. Невероятно нежный и ароматный десерт с ярким цитрусовым вкусом. Также идеально подходит для прослойки тортов, наполнения тарталеток или как самостоятельный десерт.

Ингредиенты

Лимоны — 4 шт.

Желтки яичные — 6 шт.

Сахар — 200 г

Масло сливочное — 115 г

Крахмал кукурузный — 4 ч. л.

Соль — 1 щепотка

Приготовление

С лимонов снять цедру (1 столовая ложка) и выжать сок (примерно 150 мл). В кастрюле с толстым дном растопить масло, добавить сахар, крахмал, соль, лимонный сок и цедру. Довести до кипения, постоянно помешивая, и проварить 1 минуту. Желтки взбить вилкой, тонкой струйкой влить в них часть горячей лимонной смеси, постоянно помешивая. Соединить обе массы в кастрюле и варить на медленном огне до загустения, непрерывно помешивая венчиком. Готовый крем перелить в чистую банку, накрыть пищевой пленкой в контакт и охладить в холодильнике. Хранить до 7 дней.

