Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 13:33

Лопес появилась на публике с полуобнаженной грудью после встречи с Аффлеком

Фото: Mirko Fava/TSCK/LiveMedia/Global Look Press

Улыбающаяся певица Дженнифер Лопес была замечена на улице с полуоткрытой грудью вскоре после теплой встречи с бывшим мужем, актером Беном Аффлеком, пишет The Voice Mag. Знаменитость предстала в откровенном образе с почти незастегнутой белой рубашкой.

В материале говорится, что звезда находилась в приподнятом настроении, постоянно улыбалась и сияла, по мнению блогеров, как «влюбленная школьница». Ее радостное состояние связали с недавними публичными объятиями с Аффлеком на премьере фильма «Поцелуй женщины-паука», где бывшие супруги оживленно общались и не сводили друг с друга глаз.

Образ Лопес дополнили корсет, облегающая юбка и высокие каблуки, а волосы были уложены мягкими волнами. В Сети предположили, что история знаменитостей может быть не закончена, хотя некоторые пользователи выразили надежду, что пара не воссоединится вновь.

Ранее стало известно, что Аффлек попытался восстановить отношения с актрисой Аной де Армас. По данным журналистов, его действия вызвали недовольство Тома Круза, который только недавно начал встречаться с коллегой. Круз потребовал, чтобы девушка ограничила любые контакты с бывшим возлюбленным.

Дженнифер Лопес
Бен Аффлек
певицы
актеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе обнародовали реакцию Киева на слова Меркель о Польше и Прибалтике
«Самое эффективное»: в Госдуме назвали реакцию на передачу ВСУ Tomahawk
Киев может получить более опасные ракеты, чем Tomahawk
Британец остался без ног из-за сепсиса, который приняли за обычный грипп
Артемий Лебедев назвал условие для переезда в США
Геронтолог усомнился в существовании людей старше 120 лет
Установлена личность неудавшегося маньяка из Лефортовского парка
Норвежских лыжников предупредили о карьерном кризисе без россиян
Врачи впервые зафиксировали коллективный бред среди геймеров
В Сети появились кадры с ударом «Искандера» по военному цеху в Херсоне
В Госдуме оценили шансы Макрона удержаться на посту президента
Политолог ответил, почему Трампу пока нет смысла свергать Зеленского
Мать сломала ребра 11-месячному сыну за то, что он испачкался сажей
Принц Гарри чуть не наткнулся на неприятный сюприз в туалете
Найдена часть Земли с самым быстрым нагреванием океанов
Наступление ВС РФ на Покровск 8 октября: сколько города освобождено, сводка
Невролог назвал причины онемения рук
Рябков объяснил, почему на самом деле расторгли договор по плутонию с США
Ученый оценил шансы людей на вечную жизнь
В США проверяют модель с OnlyFans, продавшую воду из ванны за $50
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.