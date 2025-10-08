Лопес появилась на публике с полуобнаженной грудью после встречи с Аффлеком

Улыбающаяся певица Дженнифер Лопес была замечена на улице с полуоткрытой грудью вскоре после теплой встречи с бывшим мужем, актером Беном Аффлеком, пишет The Voice Mag. Знаменитость предстала в откровенном образе с почти незастегнутой белой рубашкой.

В материале говорится, что звезда находилась в приподнятом настроении, постоянно улыбалась и сияла, по мнению блогеров, как «влюбленная школьница». Ее радостное состояние связали с недавними публичными объятиями с Аффлеком на премьере фильма «Поцелуй женщины-паука», где бывшие супруги оживленно общались и не сводили друг с друга глаз.

Образ Лопес дополнили корсет, облегающая юбка и высокие каблуки, а волосы были уложены мягкими волнами. В Сети предположили, что история знаменитостей может быть не закончена, хотя некоторые пользователи выразили надежду, что пара не воссоединится вновь.

Ранее стало известно, что Аффлек попытался восстановить отношения с актрисой Аной де Армас. По данным журналистов, его действия вызвали недовольство Тома Круза, который только недавно начал встречаться с коллегой. Круз потребовал, чтобы девушка ограничила любые контакты с бывшим возлюбленным.