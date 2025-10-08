Американец с вживленным чипом Neuralink научился управлять роборукой

Чипированный Neuralink американец Ник Рэй научился управлять роботизированной рукой и написал об этом в соцсети Х. Рэй стал восьмым участником испытаний чипа, разработанного компанией Илона Маска. Мужчина был парализован ниже шеи из-за бокового амиотрофического склероза.

Рэй рассказал, что теперь лучше справляется с движением роботизированного манипулятора и может сам держать стакан с напитком и вести при этом разговор с собеседниками. Благодаря чипу он может сжимать и расслаблять руку силой мысли.

Я впервые за много лет надел собственную шляпу! Я сам разогрел куриные наггетсы в микроволновке и поел! Я научился открывать холодильник, снимать и закрывать крышки с банок! — рассказал о своем успехе американец.

Также испытуемый заметил, что поставил рекорд в тесте на ловкость. С помощью чипа и манипулятора ему удалось переместить по столу 39 объектов за 5 минут. Однако мужчина заметил, что ради освоения новых навыков ему пришлось работать по восемь часов в день.

Ранее компания Neuralink анонсировала начало новых клинических испытаний. В октябре разработчики будут тестировать возможность перевода мыслей в текст. Исследование направлено на создание технологии считывания речи для помощи людям с тяжелыми нарушениями коммуникации.