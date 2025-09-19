Компания Илона Маска испытает перевод мыслей в текст Компания Илона Маска Neuralink в октябре будет испытывать перевод мыслей в текст

Компания бизнесмена Илона Маска Neuralink получила разрешение FDA на клинические испытания устройства для преобразования мыслей в текст, которые стартуют в октябре в США, сообщает Bloomberg. Исследование направлено на создание технологии считывания речи из мозга для помощи людям с тяжелыми нарушениями коммуникации.

По данным издания, устройство будет тестироваться на пациентах с неврологическими заболеваниями, а к 2030 году компания планирует внедрять импланты здоровым людям. Конечной целью в компании называют «создание потребительских технологий». Разработка может открыть новые возможности для общения людей с нарушениями речи, кардинально улучшив качество их жизни. Подобное может облегчить коммуникацию также для людей с тяжелыми заболеваниями.

