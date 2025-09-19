«Интервидение-2025»
19 сентября 2025 в 21:03

В США возобновился интерес к смерти разработчика ChatGPT

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В США возобновился интерес к загадочной смерти разработчика ChatGPT Сучира Баладжи после интервью журналиста Такера Карлсона, сообщает Первый канал. По данным источника, он обратил внимание на нервозность главы OpenAI Сэма Альтмана при вопросах об обстоятельствах гибели бывшего сотрудника, официально признанной самоубийством.

Карлсон выявил некоторые несоответствия: Баладжи уволился со скандалом, готовился свидетельствовать против OpenAI в суде по делу о нарушении авторских прав, а за четыре дня до смерти был внесен в список свидетелей по иску New York Times. Мать программиста отвергает версию добровольного ухода из жизни, указывая на признаки борьбы в ванной, отметил источник.

Расследование осложняется исчезновением флешки с компрометирующими материалами на компанию и обрезанными проводами камер наблюдения. Отмечается, что миллиардер Илон Маск публично заявил, что Баладжи убили, хотя его позиция может быть необъективной из-за конфликта с Альтманом.

Ранее компания OpenAI, разработчик ChatGPT, подписала контракт с американской корпорацией — производителем ПО Oracle на покупку вычислительных мощностей. Уточняется, что сумма договоренности достигла $300 млрд.

