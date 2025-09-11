Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 04:45

OpenAI заключила сделку с Oracle, чей основатель богатейший человек в мире

WSJ: OpenAI и Oracle оформили сделку на $300 млрд

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, подписала контракт с американской корпорацией-производителем ПО Oracle на покупку вычислительных мощностей, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Уточняется, что сумма договоренности достигла $300 млрд.

Это масштабное обязательство значительно превышает текущий доход стартапа, — указали журналисты.

Сделка предусматривает сотрудничество на срок около пяти лет и, по информации издания, стала одним из крупнейших облачных контрактов в истории. Показателем этого WSJ назвал рост расходов на центры обработки данных ИИ.

Тем временем миллиардер Илон Маск заявил, что корпорация Apple не дает компаниям в области искусственного интеллекта возможности сдвинуть OpenAI с первой строчки в рейтинге магазина приложений AppStore. По его словам, это «нарушение антимонопольного законодательства».

Ранее норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен показал, как разгромил ChatGPT в шахматной партии. Он опубликовал скриншоты переписки с ботом. По снимкам видно, что Карлсен не потерял ни одной фигуры и полностью доминировал на доске. В конце игры он попросил чат-бота оценить свой уровень. Тот выдал рейтинг 1800–2000, хотя реальный рейтинг Карлсена — 2839.

OpenAI
ChatGPT
сделки
США
