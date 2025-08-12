Маск обвинил Apple в нарушении антимонопольных законов в сфере ИИ

Корпорация Apple не дает компаниям в области искусственного интеллекта возможности сдвинуть OpenAI с первой строчки в рейтинге магазина приложений AppStore, написал в соцсети X миллиардер Илон Маск. По его словам, это «нарушение антимонопольного законодательства».

Apple поступает таким образом, что ни одна ИИ-компания, кроме OpenAI, не может занять первое место в AppStore, и это однозначное нарушение антимонопольного законодательства. xAI немедленно обратится в суд, — написал Маск.

Предприниматель не привел дополнительных подробностей. Компания xAI разрабатывает искусственный интеллект Grok. В марте прошлого года она открыла исходный код нейросети.

Чат-бот ChatGPT от OpenAI запустили в конце ноября 2022 года. Первый миллион пользователей ИИ набрал менее чем за неделю. Маск в 2015 году был одним из сооснователей OpenAI, но позже разорвал связи со стартапом.

Ранее OpenAI совершила прорыв, официально представив GPT-5 — новейшую и самую мощную версию своей нейросети. По словам главы компании Сэма Альтмана, эта модель совершает качественный скачок в интеллекте. Разработчики обещают, что GPT-5 обеспечивает существенно более точные рассуждения, обладает расширенной долговременной памятью и значительно реже генерирует недостоверную информацию или «галлюцинации».