Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 08:31

Маск обвинил Apple в нарушении антимонопольных законов в сфере ИИ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Корпорация Apple не дает компаниям в области искусственного интеллекта возможности сдвинуть OpenAI с первой строчки в рейтинге магазина приложений AppStore, написал в соцсети X миллиардер Илон Маск. По его словам, это «нарушение антимонопольного законодательства».

Apple поступает таким образом, что ни одна ИИ-компания, кроме OpenAI, не может занять первое место в AppStore, и это однозначное нарушение антимонопольного законодательства. xAI немедленно обратится в суд, — написал Маск.

Предприниматель не привел дополнительных подробностей. Компания xAI разрабатывает искусственный интеллект Grok. В марте прошлого года она открыла исходный код нейросети.

Чат-бот ChatGPT от OpenAI запустили в конце ноября 2022 года. Первый миллион пользователей ИИ набрал менее чем за неделю. Маск в 2015 году был одним из сооснователей OpenAI, но позже разорвал связи со стартапом.

Ранее OpenAI совершила прорыв, официально представив GPT-5 — новейшую и самую мощную версию своей нейросети. По словам главы компании Сэма Альтмана, эта модель совершает качественный скачок в интеллекте. Разработчики обещают, что GPT-5 обеспечивает существенно более точные рассуждения, обладает расширенной долговременной памятью и значительно реже генерирует недостоверную информацию или «галлюцинации».

Apple
OpenAI
искусственный интеллект
Илон Маск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мальчик на арендованном самокате упал под автобус и погиб в Москве
В США дали одно обещание к визиту Путина на Аляску
Профессор рассказала, остались ли еще на Аляске русские церкви
Российский рынок акций залихорадило перед встречей Трампа и Путина
Жители российского региона почувствовали дрожь земли
Раскрыта порочная практика командования ВСУ в Сумской области
ПВО «распотрошила» четыре украинских БПЛА над двумя регионами
Раскрыты подробности трагической смерти писателя Чижова
На Крымском мосту образовалась крупная утренняя пробка
Захарова обвинила Запад в переписывании истории
«Буквально разгромил»: во Франции восхитились реакцией США на Зеленского
Володин вновь поднял вопрос отмены домашнего задания для школьников
Огурцы хрустят уже через день: маринуем в литровой банке очень быстро
Депутат Колесник пригрозил ударами по столицам НАТО за атаку на Калининград
Раскрыта сумма ущерба от хищений экс-президента АФК «Система»
Одна европейская страна отказалась поддержать решение ЕС по Украине
Аэропорт Оренбурга ограничил работу ради безопасности полетов
В Пентагоне высказались об уступках при урегулировании на Украине
В МВД перечислили десять маркеров обмана при онлайн-покупках
Стало известно, когда и где исполнители теракта в «Крокусе» получили оружие
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.