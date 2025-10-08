В Петербурге возбудили уголовное дело после убийства Супоницкого

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело из-за убийства архитектора Александра Супоницкого, сообщила пресс-служба СК РФ в своем Telegram-канале. Следователи осматривают место преступления и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью), — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге на Кременчугской улице застрелили архитектора Супоницкого. Трагедия произошла утром в элитном жилом комплексе «Царская столица». Погибший отвозил дочь в школу. У лифта к ним подошел вооруженный человек, заставил опуститься на колени и выстрелил Супоницкому в затылок из карабина.

При этом Telegram-канал Baza сообщил, что предполагаемым убийцей архитектора может быть 49-летний Константин Козырев — бывший топ-менеджер строительного холдинга «Петротрест». Как отметил канал, следователи также обнаружили его тело с огнестрельным ранением.