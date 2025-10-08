Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 8 октября, фото, видео

Панда Катюша проверяет вольер перед едой. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 8 октября?

Как трапезничает Катюша

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, в котором Катюша ест бамбук.

«Ну вот, совсем другое дело! Теперь можно и потрапезничать», — подписала она ролик.

Подписчики в комментариях пожелали Катюше приятного аппетита.

«Приятного аппетита, Катя! Как аккуратно и вкусненько ты трапезничаешь», «Вот оно — счастье! Вкусная трапеза! Приятного аппетита, Катюша», «Как вкусно ест Катя, аж тоже бамбук захотелось попробовать», — написали они.

Как проводит время Катюша

Светлана Акулова также показала ролик, в котором Катюша бежит в уличный вольер, чтобы поесть. При этом маленькая панда успела проверить, все ли на месте в вольере.

«Наш маленький ураганчик! Бегом, бегом на любимое местечко кушать! И заодно проверить, все ли на месте», — написала директор столичного зоопарка.

Фолловеры обратили внимание на то, что у Катюши всегда много энергии.

«Наша энергичная девочка!», «Катюша реально ураганчик! Такая энергичная! И нами любимая», «Катюша, ты прекрасна! Хорошего тебе дня, наш энерджайзер», — прокомментировали россияне.

Читайте также:

Королевская семья Британии: новости, отказ Кейт жить во дворце после рака

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 октября: где сбои в России

Рубль резко обвалится? Курс сегодня, 8 октября, что с долларом, евро, юанем