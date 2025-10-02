Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 14:20

Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 2 октября, фото, видео

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Панда Катюша видит кейки и морковки во время сна. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 2 октября?

Какие сны видит Катюша

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором запечатлена Катюша во время сна.

«Наш пушистый черно-белый комочек уже спит и видит сладкие сны. Что же снится нашей Катюшке? Кейк? А может, много сочного и свежего бамбука? Или самая сладенькая морковка?» — подписала ролик Акулова.

Пользователи Сети в комментариях предположили, что Катюша видит во сне не только кейк, бамбук и морковку, но и яблоки.

«Доброй ночи, наша любимая Катюшка, приятных снов тебе, любимка, в виде кейков, яблок, морковок»;

«Про яблочки забыли! Катюша точно их тоже во сне видит! Вместе с кейками, морковкой и бамбуком»;

«Умаялась наша лапочка за целый день», — заявили фолловеры.

Что прочитала Катюша

Светлана Акулова также показала ролик, на котором Катюша будто читает что-то на дереве в вольере.

«Что же такое „прочитала“ Катюша? Заинтригованы? Я тоже! Делитесь в комментариях вашими догадками», — предложила директор столичного зоопарка.

По мнению комментаторов, Катюша прочитала послания папы — большой панды Жуи.

«Папины послания и наставления?»;

«Небось, там Жуи что-то для Катюши оставил»;

«Наверное, это секретный рецепт!» — написали они.

