Москвичи добиваются закрытия крупного контактного зоопарка столицы

Москвичи собирают подписи для закрытия крупного контактного зоопарка в торговом центре «Кунцево Плаза», сообщил Telegram-канал Baza. Причиной этого стала антисанитария и замученное состояние животных.

Как отметил канал, в контактной зоне «Белый кенгуру» проживают дикобразы, черепахи, кролики, морские свинки, обезьяны. Посетители зоопарка пожаловались на сильную вонь и рассказали, что животные утопают в опилках и экскрементах. Кроме того, они указывают и на жестокое обращение некоторых детей со зверями.

Ранее крупный пожар произошел в городе Ейске Краснодарского края, где полностью сгорело здание, вмещавшее дельфинарий и крокодиловую ферму. На улице Шмидта огнем было уничтожено сооружение, в котором также располагался контактный зоопарк.

В свою очередь владелец учреждения сообщил, что всех рептилий вывезли с территории недавно сгоревшего крокодилового зоопарка еще в начале сентября. Вместе с этим он сказал, что считает случившееся поджогом. Сами крокодилы сейчас находятся на специальной базе, где для них созданы все необходимые условия.