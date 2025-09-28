Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 28 сентября, фото, видео

Панда Катюша любит исследовать вольер после завтрака. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 28 сентября?

Как проходит утро Катюши

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале ролик, на котором запечатлена Катюша утром. В кадре маленькая панда сначала завтракает бамбуком, а затем исследует уличный вольер.

«Первым пунктом — завтрак, вторым пунктом — исследовательская работа! У Катюши все спланировано!» — подписала видео Акулова.

Фолловеры в комментариях пожелали Катюше хорошего дня и назвали ее очень любознательной.

«Катя, ну до чего же ты любознательная девочка! Наша самая любимая малышка!»;

«Катерина — просто чудо. Хорошего тебе дня, наша любознательная красавица!»;

«Хорошего дня, Катя! Вот мы тебя увидели, и теперь у нас тоже будет хороший день», — написали россияне.

Как отдыхает Диндин

Светлана Акулова также показала видео с мамой Катюши — пандой Диндин. В кадре она спит в уличном вольере перед приемом пищи.

«Хорошо спится Динечке на свежем воздухе! А после хорошего сна всегда хороший аппетит! Наша любимая панда-мама!» — подписала ролик директор столичного зоопарка.

Пользователи Сети обрадовались, увидев видео с Диндин, и попросили чаще показывать ее.

«Как я рад видеть Диню! Пожалуйста, публикуйте с ней ролики чаще, мы скучаем»;

«Грустно, что они с Катюшей больше не вместе. Скучаю по их совместным, таким теплым роликам! Пожалуйста, показывайте нам Динечку почаще, мы очень скучаем по ней»;

«Какая прелесть! Солнечные ванны, а затем обед?» — прокомментировали фолловеры.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 28 сентября: что завтра, скачки давления, апатия

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 сентября: где сбои в РФ

Рубль укрепится? Курс сегодня, 28 сентября, что с долларом, евро и юанем