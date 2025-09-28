Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 сентября: где сбои в РФ

Сегодня, 28 сентября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Забайкальском крае и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда восстановят соединение, можно ли вернуть плату за тариф?

Где в России не работает мобильный интернет 28 сентября

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в воскресенье, 28 сентября, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов сообщают, что не могут воспользоваться поисковыми системами, QR-кодами и мессенджерами, получить доступ к онлайн-услугам.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 28 сентября поступило от пользователей МТС. Порядка 32% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 12% — на Забайкальский край и Саратовскую область, 8% — на Челябинскую, Омскую, Московскую и Свердловскую области, 4% — на Санкт-Петербург, Псковскую область и Ханты-Мансийский автономный округ.

Абоненты других сотовых операторов также сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. Большинство жалоб зафиксировано из Москвы, Тюмени, Татарстана, Иркутской и Томской областей.

Почему не работает мобильный интернет 28 сентября

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключение мобильного интернета или падение скорости с 4G до 2G может наблюдаться в период угрозы БПЛА. В частности, 28 сентября губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о возможных сбоях в связи с введенным режимом беспилотной опасности в регионе.

Полноценную работу мобильного интернета операторы связи восстанавливают сразу же после отмены режима беспилотной опасности. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобные меры связаны с обеспечением безопасности россиян, и этим нельзя пренебрегать.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, — все оправданно. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — сказал он.

В периоды ограничений сотовые операторы обеспечивают доступность «Госуслуг», соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национального мессенджера MAX, сервисов «Яндекса», маркетплейсов Ozon и Wildberries, Avito, «Дзена», Rutube, официального сайта платежной системы «Мир», сайтов Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России.

Можно ли вернуть плату за тариф из-за отключения мобильного интернета

В настоящий момент, чтобы получить перерасчет абонентской платы за тариф, пользователь должен самостоятельно зафиксировать факт сбоя в работе мобильного интернета и обратиться к оператору с заявлением о возврате средств, внесенных им в качестве авансового платежа.

Также депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили министру цифрового развития Максуту Шадаеву обращение с предложением рассмотреть инициативу о введении автоматического возмещения платы за мобильную связь при массовых отключениях интернета или голосовой связи.

