Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео

Панда Катюша делала разминку перед выходными. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 27 сентября?
Чем Катюша занимается перед выходными
Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором запечатлена Катюша, играющая с мячом на траве в уличном вольере.
«В предвкушении выходных присоединяйтесь к разминке с инструктором Катюшей!» — в шутку написала Акулова.
Комментаторы отметили, что Катюша любит спорт так же, как ее папа — большая панда Жуи.
«Катерина — умница, красавица, спортсменка и комсомолка! И, кстати, спорт любит так же, как папа»;
«Катя вся в Жуи! Такая же спортивная и активная»;
«Это утренняя зарядка?» — написали они.
Чем Катюша занимается днем
Светлана Акулова также показала коллаж из фотографий, на которых Катюша греется под солнечными лучами в уличном вольере.
«Осеннее солнышко еще немного греет, и Катюша нежится под его лучами», — подписала кадры директор столичного зоопарка.
Пользователи Сети в комментариях в шутку предположили, что Катюша хочет успеть загореть, пока не закончилась хорошая погода.
«Катерина небось хочет успеть еще немного подзагореть, а то скоро солнышка будет не видать до зимы»;
«Катюша, правильно делаешь, что ловишь солнечные лучики! А то скоро будет темно, ты уже это знаешь»;
«Катюша следит за внешностью и хочет быть всегда загорелой!» — написали фолловеры.
Что Катюша и Жуи делают в конце дня
Также Светлана Акулова опубликовала несколько видео, на которых в конце рабочего дня Катюша ест бамбук, а ее папа Жуи отдыхает.
«Посмотрите, чем занимаются Катюша и Жуи после рабочего дня! Научный факт: панды усваивают лишь 17% от съеденного бамбука. Поэтому Жуи перешел в режим энергосбережения, а Катюша усердно работает на бамбуковом „конвейере“. Так выглядит идеальное разделение обязанностей в мире больших панд!» — объяснила Акулова.
Россияне в комментариях отметили, что Катюша берет с папы пример и старается быстро есть бамбук.
«Катерина берет пример с папани — старается быстро поедать бамбук. А Жуичка уже устал кушать, пора на боковую»;
«Катерина молода, поэтому она и вечером — конвейер! А Жуи пора спать и набираться сил! И вот завтра он нам еще покажет»;
«Трудяжка наша маленькая! Вся в папочку!» — написали они.
