Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео

Панда Катюша делала разминку перед выходными. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 27 сентября?

Чем Катюша занимается перед выходными

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором запечатлена Катюша, играющая с мячом на траве в уличном вольере.

«В предвкушении выходных присоединяйтесь к разминке с инструктором Катюшей!» — в шутку написала Акулова.

Комментаторы отметили, что Катюша любит спорт так же, как ее папа — большая панда Жуи.

«Катерина — умница, красавица, спортсменка и комсомолка! И, кстати, спорт любит так же, как папа»;

«Катя вся в Жуи! Такая же спортивная и активная»;

«Это утренняя зарядка?» — написали они.

Чем Катюша занимается днем

Светлана Акулова также показала коллаж из фотографий, на которых Катюша греется под солнечными лучами в уличном вольере.

«Осеннее солнышко еще немного греет, и Катюша нежится под его лучами», — подписала кадры директор столичного зоопарка.

Пользователи Сети в комментариях в шутку предположили, что Катюша хочет успеть загореть, пока не закончилась хорошая погода.

«Катерина небось хочет успеть еще немного подзагореть, а то скоро солнышка будет не видать до зимы»;

«Катюша, правильно делаешь, что ловишь солнечные лучики! А то скоро будет темно, ты уже это знаешь»;

«Катюша следит за внешностью и хочет быть всегда загорелой!» — написали фолловеры.

Что Катюша и Жуи делают в конце дня

Также Светлана Акулова опубликовала несколько видео, на которых в конце рабочего дня Катюша ест бамбук, а ее папа Жуи отдыхает.

«Посмотрите, чем занимаются Катюша и Жуи после рабочего дня! Научный факт: панды усваивают лишь 17% от съеденного бамбука. Поэтому Жуи перешел в режим энергосбережения, а Катюша усердно работает на бамбуковом „конвейере“. Так выглядит идеальное разделение обязанностей в мире больших панд!» — объяснила Акулова.

Россияне в комментариях отметили, что Катюша берет с папы пример и старается быстро есть бамбук.

«Катерина берет пример с папани — старается быстро поедать бамбук. А Жуичка уже устал кушать, пора на боковую»;

«Катерина молода, поэтому она и вечером — конвейер! А Жуи пора спать и набираться сил! И вот завтра он нам еще покажет»;

«Трудяжка наша маленькая! Вся в папочку!» — написали они.

