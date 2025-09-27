Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 12:32

Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео

Панда Катюша Панда Катюша Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Панда Катюша делала разминку перед выходными. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 27 сентября?

Чем Катюша занимается перед выходными

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором запечатлена Катюша, играющая с мячом на траве в уличном вольере.

«В предвкушении выходных присоединяйтесь к разминке с инструктором Катюшей!» — в шутку написала Акулова.

Комментаторы отметили, что Катюша любит спорт так же, как ее папа — большая панда Жуи.

«Катерина — умница, красавица, спортсменка и комсомолка! И, кстати, спорт любит так же, как папа»;

«Катя вся в Жуи! Такая же спортивная и активная»;

«Это утренняя зарядка?» — написали они.

Чем Катюша занимается днем

Светлана Акулова также показала коллаж из фотографий, на которых Катюша греется под солнечными лучами в уличном вольере.

«Осеннее солнышко еще немного греет, и Катюша нежится под его лучами», — подписала кадры директор столичного зоопарка.

Пользователи Сети в комментариях в шутку предположили, что Катюша хочет успеть загореть, пока не закончилась хорошая погода.

«Катерина небось хочет успеть еще немного подзагореть, а то скоро солнышка будет не видать до зимы»;

«Катюша, правильно делаешь, что ловишь солнечные лучики! А то скоро будет темно, ты уже это знаешь»;

«Катюша следит за внешностью и хочет быть всегда загорелой!» — написали фолловеры.

Что Катюша и Жуи делают в конце дня

Также Светлана Акулова опубликовала несколько видео, на которых в конце рабочего дня Катюша ест бамбук, а ее папа Жуи отдыхает.

«Посмотрите, чем занимаются Катюша и Жуи после рабочего дня! Научный факт: панды усваивают лишь 17% от съеденного бамбука. Поэтому Жуи перешел в режим энергосбережения, а Катюша усердно работает на бамбуковом „конвейере“. Так выглядит идеальное разделение обязанностей в мире больших панд!» — объяснила Акулова.

Россияне в комментариях отметили, что Катюша берет с папы пример и старается быстро есть бамбук.

«Катерина берет пример с папани — старается быстро поедать бамбук. А Жуичка уже устал кушать, пора на боковую»;

«Катерина молода, поэтому она и вечером — конвейер! А Жуи пора спать и набираться сил! И вот завтра он нам еще покажет»;

«Трудяжка наша маленькая! Вся в папочку!» — написали они.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 27 сентября: что завтра, головная боль, риск смерти

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 27 сентября: где сбои в РФ

Погода в Москве в субботу, 27 сентября: ждать ли сильный холод и заморозки

новости
панда Катюша
общество
Московский зоопарк
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, какие регионы России привлекли больше всего путешественников
ВСУ устроили настоящий кошмар для жителей Купянска из-за огромных потерь
«Катастрофа»: в РФ раскрыли последствия победы партии Санду для Молдавии
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.