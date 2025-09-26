Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 26 сентября, фото, видео

Панда Катюша перед сном любит покрасоваться перед камерой. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 26 сентября?
Как заканчивается день Катюши
Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале ролик, на котором запечатлена готовящаяся ко сну Катюша.
«Очередной „нелегкий“ день прошел, красота устала украшать мир! Набирается сил для следующего дня, чтобы быть еще краше!» — подписала она видео.
Комментаторы предположили, что Катюша утомилась, и пожелали ей отдыхать и набираться сил.
«Ребенок притомился! Наше самое создание, спокойной тебе ночи! Отдыхай и набирайся сил!»;
«Сказочный ребенок, ну какая сладкая! Стольким людям ты приносишь счастье и радость»;
«Катюша попрыгала, поиграла, переутомилась, и у нее села батарейка. Надо заряжаться», — написали фолловеры.
Что Катюша делает перед сном
Светлана Акулова также показала видео, на котором уставшая Катюша в конце дня позирует перед камерой перед сном.
«Наша сонная милота-красота! Даже когда уставшая, любит побалдежничать и покрасоваться перед камерой», — подписала ролик директор столичного зоопарка.
Пользователи Сети в комментариях в шутку назвали Катюшу моделью.
«Катерина, ну ты модель! Может, тебе пойти в модельный бизнес? Будешь звездой! Хотя ты и так звезда»;
«Катюша — моделька! До чего же хороша!»;
«Прекрасна со всех сторон!» — заявили россияне.
