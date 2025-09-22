Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 22 сентября, фото, видео

Панда Катюша начинает утро понедельника со скалолазания. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 22 сентября?

Как Катюша ест бамбук

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором Катюша ест росток, прячась за бамбуком.

«Катюша-стесняшка! Застенчиво ест росток, прячась за бамбуком, чтобы кое-кто ненароком не отобрал и сам не съел!» — подписала она ролик.

Пользователи Сети в комментариях пожелали Катюше приятного аппетита.

«Катерина, приятного аппетита! Мне кажется, что ей вкусно, но маловато»;

«Приятного аппетита, Катюша! Так аппетитно жуешь росток — аж самому захотелось»;

«Катюша скромница!» — написали они.

Как начинается утро Катюши

Светлана Акулова также показала ролик, на котором Катюша начинает трудовую неделю. В кадре маленькая панда карабкается по деревянным брусьям в вольере.

«С добрым утром понедельника! Вот так началась трудовая неделя у Катюши!» — подписала видео директор столичного зоопарка.

Россияне отметили, что видео с Катюшей зарядило их на продуктивную рабочую неделю.

«Скалолазка ты наша! Катюня, спасибо, что зарядила нас на продуктивную рабочую неделю! А то утро понедельника — одно из самых сложных, сама понимаешь»;

«Катюша как всегда вся в делах! И при этом успевает нас заряжать»;

«Катерина поднимается вверх по карьерной лестнице», — прокомментировали они.

