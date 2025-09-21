«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 15:19

Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 21 сентября, фото, видео

Панда Катюша Панда Катюша Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Панда Катюша любит позировать перед камерой. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 21 сентября?

Как Катюша ищет угощения

Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, в котором Катюша находит угощения в вольере.

«Так-так-так, и где тут лежит мой самый вкусный кейк?» — подписала она ролик.

Фолловеры отметили, что Катюша всегда находит угощения.

«Катюша всегда унюхает и найдет угощения! Уж очень она любит кейки!», «Катерина, приятного тебе аппетита! Вот никогда вкусняшку не упустишь — молодец», «Катерина везде найдет угощения», — прокомментировали они.

Как Катюша позирует

Светлана Акулова также показала ролик, в котором Катюша ест бамбук и позирует.

«О, как прекрасна эта жизнь: лежишь и ешь, а оператор за тобой следит. Пойду-ка поближе сяду к оператору, а лучше лягу! Пусть снимет крупным планом меня, принцессу», — подписала кадры директор столичного зоопарка.

Пользователи Сети в комментариях в шутку назвали Катюшу моделью.

«Катюша, ну ты просто модель! Какие позы, какая грация! Красавица наша!», «Катерина, ну ты и красоточка! Модель!», «Настоящая принцесса Екатерина! Какой царственный поворот головы, какая поза! И эти милые ушки», — написали они.

