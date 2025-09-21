«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 12:31

Королевская семья Британии: последние новости, «раковый парик» Миддлтон

Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон Фото: Pool / i-Images/Global Look Press

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон отреагировала на слухи о том, что у нее «раковый парик». Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 21 сентября?

Что известно о реакции Миддлтон на слухи о парике

Кейт Миддлтон болезненно переживает критику, обрушившуюся на нее из-за нового образа, который спровоцировал слухи о том, что она носит парик, сообщает RadarOnline.

Недавно принцесса Уэльская вышла в свет с осветленными волосами. Новый имидж привлек большое внимание общественности и экспертов, некоторые из них предположили, что Миддлтон якобы понадобился парик после курса химиотерапии.

«Для Кейт это было очень тяжелое время. Она вернулась с каникул, готовая снова предстать перед камерами, но резкость замечаний действительно выбила ее из колеи. Особенно сильно ее задело предположение о том, что ее волосы связаны с болезнью, и у нее раковый парик», — сообщил источник.

По данным RadarOnline, Миддлтон ожидала получить поддержку от людей после борьбы с раком, но была потрясена травлей в Сети и вынужденно изолировала себя от негативных комментариев.

«Она понимает, что, будучи публичной фигурой, всегда будет находиться под пристальным вниманием. Но после того, как ей поставили диагноз и она пошла на поправку, она ожидала большего сочувствия. Вместо этого тролли разнесли ее в пух и прах из-за такой мелочи, как цвет волос… Кейт была ошеломлена тем, как быстро распространился негатив по поводу ее нового образа. Это сильно ее потрясло — в какой-то момент она даже задумалась, сколько еще сможет терпеть, и перестала читать информацию о себе», — поделился инсайдер.

Что известно о планах Гарри на Великобританию

10 сентября в Лондоне прошла первая за 19 месяцев личная встреча принца Гарри с его отцом — королем Карлом III. Они увиделись в Кларенс-хаус — вестминстерской резиденции членов королевской семьи.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Встреча продлилась 54 минуты. По данным инсайдера Us Weekly, беседа отца и сына выдалась эмоциональной.

«Они очень долго обнимались, были слезы, Гарри даже расплакался. Оба признались, что сильно скучали друг по другу», — рассказал источник.

Темы разговора касались личной жизни, детей Гарри — принца Арчи и принцессы Лилибет и здоровья Карла III. Как сообщает Dailу Mail, герцог Сассекский планирует дать образование своим наследникам в Великобритании.

По информации источника, принц Гарри обеспокоен тем, что его дети лишены полноценного общения с британскими родственниками из-за их проживания за пределами страны. В то же время его племянники находятся под опекой родных и с их поддержкой.

«Гарри хочет, чтобы его дети получили самое лучшее образование. Он сохранил близкую группу друзей со школьных времен и хочет того же для своих детей», — заявил инсайдер.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 21 сентября: что завтра, головные боли, апатия

«СашаТаня», поездка на Аляску, гнев к мигрантам: как живет Андрей Гайдулян

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 сентября: где сбои в РФ

Кейт Миддлтон
принц Гарри
новости
королевская семья
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Выяснилось местонахождение жены обвиненного в предательстве Ступникова
Песков необычной метафорой описал график Путина
Юрия Бутусова похоронили в Москве на Кунцевском кладбище
Еще одному фигуранту дела о гибели людей в вездеходе предъявили обвинение
Гороскоп на неделю с 22 сентября: что ждет каждый знак зодиака?
Петербургская полиция ищет ночного стрелка-охранника с Рубинштейна
Солдаты из скандинавских стран возмутились новой униформой
Певец Ваня Дмитриенко повысил цену на свои выступления
Британские истребители решили «защитить» Польшу после инцидента с БПЛА
Гуменник выиграл отбор к ОИ-2026, опередив украинца Марсака на 45 баллов
Подполье узнало об ударе по артиллерийскому складу в Сумах
Подполье заявило об ударе по авиабазе для F-16 в Полтаве
Россиянин отправился на отдых и заметил у себя необычную аллергию
Гороскоп на 21 сентября: Рыб ждет учеба, Весы преодолеют преграды
«Список патриотов»: вице-премьер Крыма обрадовался санкциям Киева
Школьник заставил сверстника съесть шнурки на камеру и плюнул ему в рот
«Все-таки соседи»: Белоруссия высказалась о потенциальной войне с Польшей
«Разрыв растет»: Пушков о тревожном сигнале для жителей ФРГ
Польше удалось найти последний разыскиваемый дрон
Россиянам рассказали, когда начнется пик заболеваемости гриппом и ОРВИ
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.