Королевская семья Британии: последние новости, «раковый парик» Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон отреагировала на слухи о том, что у нее «раковый парик». Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 21 сентября?

Что известно о реакции Миддлтон на слухи о парике

Кейт Миддлтон болезненно переживает критику, обрушившуюся на нее из-за нового образа, который спровоцировал слухи о том, что она носит парик, сообщает RadarOnline.

Недавно принцесса Уэльская вышла в свет с осветленными волосами. Новый имидж привлек большое внимание общественности и экспертов, некоторые из них предположили, что Миддлтон якобы понадобился парик после курса химиотерапии.

«Для Кейт это было очень тяжелое время. Она вернулась с каникул, готовая снова предстать перед камерами, но резкость замечаний действительно выбила ее из колеи. Особенно сильно ее задело предположение о том, что ее волосы связаны с болезнью, и у нее раковый парик», — сообщил источник.

По данным RadarOnline, Миддлтон ожидала получить поддержку от людей после борьбы с раком, но была потрясена травлей в Сети и вынужденно изолировала себя от негативных комментариев.

«Она понимает, что, будучи публичной фигурой, всегда будет находиться под пристальным вниманием. Но после того, как ей поставили диагноз и она пошла на поправку, она ожидала большего сочувствия. Вместо этого тролли разнесли ее в пух и прах из-за такой мелочи, как цвет волос… Кейт была ошеломлена тем, как быстро распространился негатив по поводу ее нового образа. Это сильно ее потрясло — в какой-то момент она даже задумалась, сколько еще сможет терпеть, и перестала читать информацию о себе», — поделился инсайдер.

Что известно о планах Гарри на Великобританию

10 сентября в Лондоне прошла первая за 19 месяцев личная встреча принца Гарри с его отцом — королем Карлом III. Они увиделись в Кларенс-хаус — вестминстерской резиденции членов королевской семьи.



Встреча продлилась 54 минуты. По данным инсайдера Us Weekly, беседа отца и сына выдалась эмоциональной.

«Они очень долго обнимались, были слезы, Гарри даже расплакался. Оба признались, что сильно скучали друг по другу», — рассказал источник.

Темы разговора касались личной жизни, детей Гарри — принца Арчи и принцессы Лилибет и здоровья Карла III. Как сообщает Dailу Mail, герцог Сассекский планирует дать образование своим наследникам в Великобритании.

По информации источника, принц Гарри обеспокоен тем, что его дети лишены полноценного общения с британскими родственниками из-за их проживания за пределами страны. В то же время его племянники находятся под опекой родных и с их поддержкой.

«Гарри хочет, чтобы его дети получили самое лучшее образование. Он сохранил близкую группу друзей со школьных времен и хочет того же для своих детей», — заявил инсайдер.

