21 сентября 2025 в 11:34

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 сентября: где сбои в РФ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сегодня, 21 сентября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге, Астраханской области и других регионах России у абонентов сотовых операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, какие сайты и соцсети работают при ограничениях?

Где в России не работает мобильный интернет 21 сентября

Согласно данным сервиса Downdetector.su, в воскресенье, 21 сентября, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов сообщают, что из-за сбоев не могут получить доступ к онлайн-услугам, воспользоваться поисковыми системами и загрузить мобильные приложения.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 21 сентября поступило от абонентов МТС. Большинство жалоб зафиксированы от пользователей из Забайкальского края, Санкт-Петербурга, Удмуртии, Кировской и Тюменской областей.

Абоненты других сотовых операторов также сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. На падение скорости соединения жалуются пользователи из Москвы, ЯНАО, Крыма, Приморского края, Астраханской, Воронежской, Иркутской и Кировской областей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему в регионах не работает мобильный интернет 21 сентября

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключения мобильного интернета могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Полноценную работу операторы связи восстанавливают сразу же после отмены режима беспилотной опасности.

Подобные меры связаны с обеспечением безопасности россиян, и этим нельзя пренебрегать, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправдано. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — сказал он.

В периоды ограничений работы мобильного интернета операторы обеспечивают доступность «Госуслуг», соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национального мессенджера MAX, сервисов «Яндекса», маркетплейсов Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, официального сайта платежной системы «Мир», сайтов правительства и администрации президента России.

Минцифры РФ также планируют включить в белый список сайты СМИ, банков и аптек.

Как пересчитать плату за тариф при отключении интернета

В настоящий момент, чтобы получить перерасчет абонентской платы за тариф, пользователь должен самостоятельно зафиксировать факт сбоя в работе мобильного интернета и обратится к оператору с заявлением о возврате средств, внесенных им в качестве авансового платежа.

