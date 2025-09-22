Магнитные бури сегодня, 22 сентября: что завтра, боли, повышенное давление

Сегодня, 22 сентября, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Что будет завтра?

Будут ли магнитные бури 22 и 23 сентября

По данным специалистов ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 22 сентября, составляет 51%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 51%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 35%. Вероятность спокойной магнитосферы — 14%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — отметили ученые.

На протяжении всего дня 22 сентября Kp-индекс будет колебаться в диапазоне трех-четырех баллов, что указывает на отсутствие серьезных геомагнитных потрясений. Наибольшая активность ожидается в утренние часы, когда индекс может достичь четырех баллов, но это не перейдет в категорию магнитной бури. Причиной небольших возмущений является влияние высокоскоростного потока солнечного ветра из корональной дыры, которая активизировалась на Солнце несколькими днями ранее.

Специалисты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН добавили, что завтра, 23 сентября, геомагнитных возмущений не ожидается.

Как магнитные бури сказываются на здоровье, что говорят врачи

Профессор и доктор медицинских наук Рина Заславская в беседе с NEWS.ru рассказала, что здоровый человек может чувствовать себя нормально и не испытывать недомоганий в период магнитных бурь, однако страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно проявить осторожность.

«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца. Могут также начаться подъемы и резкие сбросы кровяного давления», — отметила она.



Фото: Shutterstock/FOTODOM

Врач-педиатр Григорий Шеянов в разговоре с NEWS.ru объяснил, что магнитные бури очень часто сказываются на состоянии здоровья метеочувствительных людей, причем недомогание могут почувствовать даже маленькие дети.

«К переменам погоды чувствительны чаще всего дети с неврологической патологией. Эти проявления зависят от неврологического статуса ребенка. Если он с тяжелым органическим поражением нервной системы, то может в такие дни вести себя очень беспокойно или, наоборот, быть вялым и сонливым. У детей с неврологическими заболеваниями также могут появиться головные боли», — сказал медик.

Читайте также:

Рассыпчатый снег и холод до -25? Погода в Москве в ноябре: чего ждать

Бурные ливни и холодрыга до -5? Погода в Москве в начале недели: чего ждать

Противные ветра и похолодание до -5? Погода в Москве в октябре: чего ждать