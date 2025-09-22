«Интервидение-2025»
Королевская семья Британии: новости, Меган просит Миддлтон «исчезнуть»

Меган Маркл и Кейт Миддлтон Меган Маркл и Кейт Миддлтон Фото: Panoramic/Global Look Press

Герцогиня Сассекская Меган Маркл требует, чтобы принцесса Уэльская Кейт Миддлтон полностью исчезла из ее с принцем Гарри жизни. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 22 сентября?

Почему Меган против Миддлтон

Меган Маркл потребовала от принца Гарри полностью разорвать общение с Кейт Миддлтон, поскольку считает, что его привязанность к принцессе Уэльской может негативно сказаться на их жизни, сообщает RadarOnline.

«Меган требует, чтобы Кейт полностью исчезла из их отношений. Она считает ностальгию Гарри опасной и настаивает на том, чтобы он разорвал отношения с Кейт навсегда. По ее мнению, привязанность Гарри к Кейт делает его уязвимым», — рассказал инсайдер.

Принц Гарри и Кейт Миддлтон Принц Гарри и Кейт Миддлтон Фото: y60/Global Look Press

После того как Сассекские в 2020 году сложили свои королевские полномочия и переехали в США, Кейт Миддлтон была единственным членом семьи, кто оставался на связи с Гарри. Однако Маркл не хочет, чтобы супруг был близок с принцессой, поскольку та поддерживает устои королевской жизни, от которых она «сбежала», пишет источник.

«Она не может смотреть, как он тоскует по кому-то, кто связан с королевской жизнью, от которой она пыталась сбежать. Для Меган Кейт символизирует прошлое, и она полна решимости не дать Гарри вернуться к нему. Она также завидует тому, сколько поклонников у Кейт, и в каком-то смысле видит в ней соперницу», — пояснил инсайдер.

Как Меган относится к планам Гарри на возвращение в Британию

Меган Маркл воспринимает планы супруга на возвращение в Великобританию как потенциальную угрозу своей стабильности и независимости, и состоявшаяся встреча принца Гарри с отцом Карлом III только усугубила ее тревожность, пишет RadarOnline.

«Усиление семейных связей Гарри серьезно пошатнуло эмоциональное состояние Меган. Любые перспективы возвращения в Великобританию вызывают у нее беспокойство. Она боится потерять обретенную в Калифорнии независимость», — говорится в статье.

Опрошенные изданием специалисты опасаются, что возобновление контактов с монаршей семьей может вызвать у Меган возвращение тяжелых переживаний. RadarOnline напомнил, что в беседе с Опрой Уинфри в 2021 году герцогиня Сассекская призналась, что во время пребывания в статусе действующего члена королевской семьи «теряла желание жить» и не получила необходимой психологической поддержки.

