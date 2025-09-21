Конь из почетного караула короля Британии испражнился на глазах Трампа

Конь из почетного королевского караула испражнился во время официального приема в Виндзорском замке в честь визита президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании, передает The HuffPost. На видеозаписи события запечатлено, что рядом с американскими гостями в этот момент находились король Карл III и королева Камилла.

Первая леди США сохранила невозмутимое выражение лица и никак не отреагировала на происшествие. Британский монарх сделал вид, что ничего не заметил. Трамп проводил животное взглядом, а дольше всех на происшествие смотрела королева Камилла.

Ранее СМИ насчитали за президентом США три грубых нарушения этикета, допущенных в ходе визита в Виндзорский замок. Трамп вынудил принца Уильяма дожидаться прибытия его вертолета 15 минут, затем на встрече с Карлом III похлопал его по плечу вопреки «неприкосновенному статусу» монарха и обогнал его во время смотра почетного караула.

Президент США прибыл в Великобританию с государственным визитом 17 сентября, в британском аэропорту ему устроили торжественную встречу. По пути их Boeing чуть не столкнулся с пассажирским самолетом над Нью-Йорком. Авиадиспетчеры тут же велели пилотам второго самолета немедленно изменить курс.