Королевская семья Британии: последние новости, зловещий заговор против Кейт

В Британии пытаются подорвать авторитет принца Уильяма и Кейт Миддлтон для возвращения принца Гарри с семьей на родину. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 26 сентября?

Что известно о заговоре против Миддлтон и Уильяма

Королевский эксперт Ричард Иден рассказал о существовании «зловещего заговора» истеблишмента, цель которого — подорвать авторитет Уильяма и Миддлтон и вернуть Гарри с Меган Маркл в королевство, сообщает Daily Mail.

«В последние месяцы они столкнулись с непрекращающейся кампанией по связям с общественностью, которую ведут герцог и герцогиня Сассекские, чтобы вернуть расположение британской публики к паре, живущей в Калифорнии. Вызывает тревогу тот факт, что король Карл III был втянут в это, и ему помогали некоторые ключевые фигуры истеблишмента», — отметил эксперт.

По словам Идена, тот факт, что Гарри удалось лично встретиться с отцом в начале сентября во время визита в Великобританию, говорит о том, что Сассекские добились своего.

«После чаепития с отцом в Кларенс-хаусе герцог едва сдерживал радость и широко улыбался. Два дня спустя в интервью Гарри дал понять, что надеется вернуться в Великобританию с Меган и их детьми», — уточнил королевский биограф.

Гарри и Меган надеются, что их дети смогут учиться в Великобритании, а они смогут в это время проживать в королевской резиденции, если их отношения с Карлом III продолжат улучшаться.

«Однако король рискует загнать наследника престола в очень неудобное положение. Если он допустит успех этого заговора, Гарри и Меган вернутся в Великобританию, подорвав авторитет принца Уильяма и Кэтрин, так и не извинившись за свое отвратительное поведение», — заключил Иден.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

В какой скандал попала сестра Миддлтон

Сестра принцессы Уэльской Пиппа Миддлтон устроила в графстве Беркшир громкое торжество в честь дня рождения своего супруга, миллиардера Джеймса Мэтьюза, которое обернулось скандалом.

По информации Daily Mail, местные жители негативно отнеслись к празднику, назвав поведение сестры Миддлтон высокомерным и бестактным.

«Я думал, что это может случиться, когда Пиппа поселилась здесь. Люди с деньгами всегда ведут себя так», — выразил мнение один из соседей.

Уточняется, что торжество началось с шоу истребителей «Спитфайр» над поместьем и закончилось громкой музыкой. Гости не расходились до 01:30 ночи по местному времени. Гул самолетов и шумная вечеринка не понравились местным жителям: из-за громких звуков встревожились дети и питомцы, пишет источник.

