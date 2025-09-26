Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 сентября: где сбои в РФ

Сегодня, 26 сентября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Свердловской области и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 26 сентября

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в пятницу, 26 сентября, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов сообщают, что не могут получить доступ к онлайн-услугам, воспользоваться поисковыми системами и QR-кодами, отправить файлы в мессенджерах.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 26 сентября поступило от пользователей МТС. Порядка 41% жалоб об отсутствии связи приходятся на Свердловскую область, 18% — на Москву, 7% — на Пермский край, 6% — на Санкт-Петербург, 5% — на Московскую и Челябинскую области, 4% — на Забайкальский край, 2% — на Ханты-Мансийский автономный округ, Тюмень, Брянскую, Ростовскую, Белгородскую и Оренбургскую области, 1% — на Иркутскую и Самарскую области.

Абоненты других сотовых операторов также сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. Большинство жалоб зафиксировано из Москвы, Сахалинской, Новосибирской и Свердловской областей, Приморского и Хабаровского краев.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему не работает мобильный интернет 26 сентября

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключение мобильного интернета или падение скорости с 4G до 2G может наблюдаться в период угрозы БПЛА.

Министр цифрового развития Башкирии Геннадий Разумикин объяснил, что решение о блокировке мобильного интернета принимают совместно правоохранительные органы и операторы связи.

«Это вопрос взаимодействия правоохранительных органов и операторов связи, они работают напрямую. Поэтому в случае появления опасности мобильный интернет полностью блокируется на территории всей республики», — сообщил он.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобные меры связаны с обеспечением безопасности россиян, и этим нельзя пренебрегать.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, — все оправдано. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — сказал он.

Полноценную работу операторы связи восстанавливают сразу же после отмены режима беспилотной опасности.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как подготовится к отключению мобильного интернета

Министерство по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий создало инструкции для россиян, которые помогут подготовится к отключениям интернета.

«Электронные билеты, копии паспорта, медицинского полиса, водительских прав следует заранее сохранить в локальной памяти телефона или на другом носителе. Не забудьте скачать медицинские рецепты из аккаунта на портале „Госуслуги“, если используете эту функцию. Убедитесь, что самые важные номера (близких, врачей, экстренных служб) сохранены в локальной памяти устройства или продублированы на отдельном носителе», — говорится в сообщении.

Также рекомендуется заранее узнать о точках общественного Wi-Fi, иметь доступ к радиовещанию и ТВ на случай экстренного оповещения населения и держать при себе наличные средства.

Какие сайты и соцсети доступны в период ограничений

В периоды ограничений работы мобильного интернета операторы обеспечивают доступность «Госуслуг», соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национального мессенджера MAX, сервисов «Яндекса», маркетплейсов Ozon и Wildberries, Avito, «Дзена», Rutube, официального сайта платежной системы «Мир», сайтов Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России.

