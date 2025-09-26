Рубль ждет провал? Курс сегодня, 26 сентября, что с долларом, евро и юанем

Рубль ждет провал? Курс сегодня, 26 сентября, что с долларом, евро и юанем

Основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров в беседе с NEWS.ru сообщил, что доллар может подняться выше 100 рублей уже в октябре. Какой курс сегодня, 26 сентября? Что с евро и юанем?

Курс доллара, евро и юаня 26 сентября

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 26 сентября, составляет 83,6060 рубля, курс евро — 98,6015 рубля, курс юаня — 11,7064 рубля.

Эксперты ожидают, что октябрь не принесет рублю резких потрясений, но сохранение внешнеэкономических ограничений и зависимость от сырьевой конъюнктуры будут оказывать на национальную валюту умеренное давление.

Что будет с российской валютой в начале октября

По словам Федора Сидорова, в настоящее время рынок фактически близок к психологической отметке, когда доллар поднимется выше 100 рублей.

«Резкий скачок возможен на фоне сочетания бюджетных выплат и слабого экспорта. Мы можем увидеть курс выше 100 рублей за доллар в ближайшие недели», — пояснил он.

По словам доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмиры Асяевой, сейчас на руку отечественной валюте сыграло изменение конъюнктуры сырьевых рынков, но в перспективе стоит ждать ослабления курса рубля.

«В последние недели мы наблюдаем некоторое восстановление экспортных поступлений за счет стабилизации цен на нефть и газ и выстраиванию новых логистических цепочек. Однако в перспективе следующего месяца будут превалировать негативные для рубля факторы, которые носят долгосрочный характер. Среди них — сохранение структурных дисбалансов в экономике, по-прежнему высокий уровень инфляционных ожиданий и геополитическая неопределенность», — уточнила экономист.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев считает, что в ближайшее время российская валюта будет постепенно ослабевать по отношению к доллару и евро.

«На будущей неделе рубль может понести умеренные потери. У этих значений валюты могут найти новый временный баланс. Позади останется налоговый период сентября, который позволяет рублю больше удерживаться от ослабления, нежели укрепляться. Это является признаком повышенного спроса на валюту. В целом картина для рубля меняется в худшую сторону: восстановление импорта и снижение ставок в российской экономике усиливают системное давление на нацвалюту, а новые санкционные угрозы могут сократить приток валютной выручки», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев предупредил, что резкого ослабления российской валюты ждать не стоит, но плавное падение прогнозируется ближе к октябрю.

«Валютная пара рубль-доллар через месяц будет торговаться в диапазоне 85–85,5 рубля за доллар. Тренд на смягчение ставки подтвержден, спрос на валюту со стороны импортеров увеличивается, поэтому пока существенных перспектив для укрепления рубля не просматривается. В паре рубль-евро существенных изменений не произойдет. Курс составит 98,5-99 рубля за доллар. Спрос на евро со стороны импортеров самый незначительный из всех трех валют», — уверен аналитик.

Читайте также:

Противные ветра и похолодание до -5? Погода в Москве в октябре: чего ждать

Магнитные бури сегодня, 26 сентября: что завтра, боли, проблемы с психикой

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 сентября: где сбои в РФ