Рубль резко рухнет? Курс сегодня, 20 сентября, что с долларом, евро и юанем

В конце сентября иностранные валюты будут плавно расти по отношению к рублю, сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов. Что об этом известно? Какой курс доллара, евро и юаня сегодня, 20 сентября?

Курс доллара, евро и юаня 20 сентября

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 20 сентября, составляет 83,5904 рубля, курс евро — 98,8845 рубля, курс юаня — 11,7060 рубля.

До конца сентября аналитики ожидают умеренного ослабления рубля. Доллар может достигнуть уровня 84–85 рублей, юань — 11,8–12 рублей, в то время как евро сохранится в диапазоне 98–100 рублей. Это связано с сохраняющимся санкционным давлением, снижением доходов от экспорта нефти и активным спросом на валюту со стороны импортеров. При этом ЦБ РФ продолжает продажи иностранной валюты для стабилизации ситуации, добавили аналитики.

Что будет с российской валютой до сентября

По словам Андрея Смирнова, в ближайшее время стоит ожидать дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, что приведет к ослаблению курса рубля.

«Общие факторы за рост курсов иностранных валют — ухудшение геополитического сентимента, восстановление в России спроса на зарубежную валюту под импорт и сокращение предложения валюты на рынке от экспортеров. Заседание Федеральной резервной системы 17 сентября, скорее всего, завершится снижением ставок на 0,25 процентного пункта. Финансовый рынок заранее заложил решение в цены. Из-за подготовки к зиме, импортных закупок и отпусков в России растет спрос на валюту. Доллар будет стоить 83–84 рубля на следующей неделе, евро — 98–100 рублей, юань — 11,6–11,8 рубля», — рассказал он «Газете.Ru».

Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев уверен, что резкого ослабления российской валюты ждать не стоит, но плавное падение прогнозируется ближе к октябрю.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Валютная пара рубль — доллар через месяц будет торговаться в диапазоне 85–85,5 рубля за доллар. Тренд на смягчение ставки подтвержден, спрос на валюту со стороны импортеров увеличивается, поэтому пока существенных перспектив для укрепления рубля не просматривается. В паре рубль — евро существенных изменений не произойдет. Курс составит 98,5–99 рублей за доллар. Спрос на евро со стороны импортеров самый незначительный из всех трех валют», — пояснил аналитик aif.ru.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова заявила, что в перспективе стоит ждать укрепления доллара и евро по отношению к рублю.

«Мировые цены на нефть показывают слабую динамику, а макроэкономические показатели России ухудшаются (замедление роста ВВП до 1,1%, резкий рост бюджетного дефицита, техническая рецессия в черной металлургии и грузоперевозках и т. д.). Дополнительным фактором ослабления рубля стало также решение правительства РФ об отмене требования к экспортерам относительно обязательной продажи валюты. До конца этой осени будет вероятно ослабление рубля до 90–91 рубля за доллар и 106–107 рублей за евро, но поскольку валютной ликвидности у банков достаточно, а спрос на импорт в этом году ниже, чем в 2023–2024 годах, мы не считаем, что доллар и евро взлетят выше этих уровней в этом году», — добавила она.

