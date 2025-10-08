Удары Вооруженных сил Украины по Запорожской атомной электростанции представляют опасность для всей Европы, заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в X. Он охарактеризовал действия ВСУ как безответственными. Также политик подчеркнул, что любая авария на ядерном объекте может иметь катастрофические последствия.

Мы предоставляем поддержку Украине, а теперь она угрожает всей Европе своими безответственными атаками на ядерные электростанции, — говорится в сообщении.

Ранее Игорь Кастюкевич, сенатор РФ от Херсонской области, заявил, что действия украинского правительства угрожают безопасности Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что Москва ответит на атаки Украины, когда она меньше всего этого ожидает, и отметил профессионализм сотрудников ЗАЭС. Кастюкевич обвинил украинские власти в распространении ложной информации об авариях на ЗАЭС для политического давления на Россию, что, по его мнению, приведет к негативным последствиям для Украины.