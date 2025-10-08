«Игры с огнем»: сенатор предупредил Киев о последствиях ударов по ЗАЭС Сенатор Кастюкевич предупредил, что ударами по ЗАЭС Украина играет с огнем

Правительство Украины «играет с огнем», нанося удары по территории ЗАЭС, заявил сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва ответит на атаки, когда Киев будет ожидать этого меньше всего. Кастюкевич также обратил внимание, что надо отдать должное специалистам атомной электростанции, делающим все возможное, чтобы ситуация на объекте оставалась штатной и контролируемой вопреки провокациям украинской стороны.

Они упрямо продолжают провоцировать. Более того, намеренно распространяют ложные сведения об авариях на Запорожской АЭС для политического давления на Россию. Их игры с огнем ничем хорошим не кончатся в первую очередь для них, — отметил он.

Ранее сообщалось о новом ударе ВСУ по ЗАЭС. Администрация станции доложила, что персонал Запорожской атомной электростанции не пострадал при атаке ВСУ. Противник ударил по расположенной рядом пожарной части.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 53 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 28 БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, 11 — над территорией Воронежской области, еще шесть БПЛА сбили над Ростовской областью.