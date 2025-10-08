Творожно-яблочное печенье: полезная домашняя выпечка без масла

Творожно-яблочное печенье в духовке — это нежный и полезный вариант домашней выпечки, который готовится без масла и поражает своей воздушной текстурой.

Вкус печенья получается нежным и сбалансированным: творог дает легкую кислинку и влажную текстуру, яблоко добавляет сочность и сладость, а хрустящая корочка создает приятный контраст. Печенье идеально подходит к чаю или молоку, его можно брать с собой в качестве полезного перекуса.

Рецепт: смешайте 200 г творога, 1 яйцо, 3 ст. л. сахара или меда, щепотку ванилина и разрыхлителя. Добавьте 100 г муки и 1 мелко натертое яблоко без кожуры. Замесите мягкое тесто, сформируйте небольшие шарики, выложите на противень с пергаментом и выпекайте при 180°C 20-25 минут до легкого румянца.

Рецепт легко дополнить корицей, изюмом или орехами. Приготовьте это печенье — и вы получите вкусный десерт, который понравится и детям, и взрослым.

