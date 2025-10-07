Сырники больше не жарю, готовлю из творога пончики в духовке: вкуснятина без масла

Сырники больше не жарю, готовлю из творога пончики в духовке. Это нежная и воздушная альтернатива жареным десертам, которая готовится без лишнего масла и сохраняет всю пользу творога.

Рецепт: смешайте 200 г творога, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, щепотку ванилина и соли до однородности. Добавьте 150 г муки, смешанной с 1 ч. л. разрыхлителя, и замесите мягкое тесто. Сформируйте небольшие шарики, выложите на противень с пергаментом и выпекайте при 180°C 15-20 минут до золотистого цвета.

Готовые пончики можно посыпать сахарной пудрой. Вкус получается нежным и сбалансированным: творожная основа дает легкую кислинку и влажную текстуру, а золотистая корочка добавляет приятный хруст. Настоящая вкуснятина без масла.

Эти пончики хороши как в теплом, так и в холодном виде — они идеально подходят к утреннему кофе или как легкий полдник. Рецепт легко разнообразить, добавив в тесто изюм, цукаты или цедру лимона.

