Свекла без лишних забот: быстрый способ приготовления в микроволновке, который сохраняет цвет, вкус и экономит ваше время

Зимой свекла выручает каждую хозяйку, ведь из нее легко приготовить сытные салаты и полезные закуски. Но долгие часы варки и потеря яркого цвета часто отталкивают от работы с этим корнеплодом. Существует простой метод, который позволяет приготовить свеклу всего за несколько минут и сохранить ее натуральный аромат и насыщенный оттенок.

Тщательно вымойте свеклу и плотно заверните ее в несколько слоев пищевой пленки, пригодной для СВЧ. Помещайте корнеплод в микроволновку на 7–9 минут — и он полностью готов без капли воды. Такой способ не вымывает бетацианин, поэтому свекла остается яркой и сладковатой, как после запекания.

Если пленки нет, используйте рукав для запекания: добавьте пару ложек воды, надежно закрепите края и готовьте около 10 минут. Этот метод экономит время, избавляет от грязной посуды и делает свеклу идеальной для любых блюд — от винегрета до легких зимних салатов.

