Оливье уходит в историю. Собираю салат «Новогодняя шкатулка» с утиной грудкой — идеально с бокалом игристого

Надоела из года в год одна и та же история с оливье? Тогда этот рецепт станет для вас настоящим открытием! Салат «Новогодняя шкатулка» с утиной грудкой — это элегантная и современная альтернатива классике, которая поразит ваших гостей и гармонично впишется в праздничное меню. Нежное мясо утки, хрустящие овощи, пикантные нотки апельсина и рубиновые зерна граната создают сложную палитру вкусов, где каждый ингредиент раскрывается по-новому. Этот салат не только невероятно вкусный, но и красивый — он действительно напоминает драгоценную шкатулку, наполненную кулинарными сокровищами.

Для приготовления вам понадобится: 300 г запеченной утиной грудки, 4 перепелиных яйца, 1 свежий огурец, 1 апельсин, 50 г рукколы, 50 г зерен граната, 2 ст.л. оливкового масла, 1 ч.л. бальзамического крема, соль и перец. Утиную грудку нарежьте тонкими ломтиками. Огурец нарежьте тонкими полосками при помощи овощечистки. Апельсин очистите от цедры и пленок, разделите на дольки. Выкладывайте салат слоями: сначала рукколу, затем ломтики утки, сверху — полоски огурца, дольки апельсина и разрезанные пополам перепелиные яйца. Украсьте зернами граната. Для заправки смешайте оливковое масло с бальзамическим кремом, солью и перцем. Подавайте салат сразу после приготовления, чтобы сохранить хрустящую текстуру огурца и свежесть рукколы.

Ранее сообщалось, как приготовить яблочные присканцы — украинские лепешки для завтрака или перекуса.