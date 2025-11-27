День матери
27 ноября 2025 в 14:00

Праздничный и очень красивый салат «Рождественский венок» — и гостей порадует, и стол украсит! Всего 5 ингредиентов и сыр!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Когда хочется создать на праздничном столе по-настоящему волшебную атмосферу, этот салат станет вашим лучшим помощником. «Рождественский венок» с курицей — это не просто блюдо, а настоящее украшение, которое сразу задает праздничное настроение. Его изящная форма в виде венка, украшенного рубиновыми зернами граната и зеленью, выглядит настолько эффектно, что жалко его даже есть! Но стоит только попробовать — и вы оцените гармоничное сочетание нежной курицы, хрустящих овощей и пикантного сыра. Этот салат одинаково хорош и на Новый год, и на Рождество, становясь настоящим символом зимних праздников.

Для приготовления вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, 3 яйца, 2 свежих огурца, 1 морковь, 150 г твердого сыра, 100 г майонеза, зерна граната и зелень для украшения. Курицу нарежьте мелкими кубиками, яйца и сыр натрите на терке, огурцы и морковь нарежьте тонкой соломкой. На большое плоское блюдо выложите салат кольцом, оставив в центре пустое пространство. Первым слоем распределите курицу, смажьте майонезом. Затем выложите морковь, потом огурцы. Следующим слоем — яйца с майонезом, и завершите сыром. Украсьте салат веточками укропа или петрушки, имитируя еловые ветки, и обильно посыпьте гранатовыми зернами. Дайте салату пропитаться в холодильнике 1-2 часа — и ваше праздничное чудо готово!

