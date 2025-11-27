День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 16:36

Путин ответил на вопрос о визите делегации США в Москву

Путин: американская делегация приедет в Москву на следующей неделе

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Американская делегация приедет в Москву, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке. Глава государства отметил, что Россия ждет переговорщиков из США в первой половине следующей недели. Он добавил, что состав американской делегации определит глава Белого дома Дональд Трамп.

Американская делегация должна приехать в Москву, — сказал Путин.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что поездка спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву остается в силе. По его словам, нет поводов ставить под вопрос этот визит.

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия ждет визита Уиткоффа в Москву на следующей неделе. Он добавил, что также ожидаются контакты эмиссара с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что требования об отставке специального представителя главы Белого дома направлены на подрыв урегулирования украинского конфликта. Он считает, что в вопросе мирного диалога складываются положительные тенденции.

Россия
Владимир Путин
США
делегации
визиты
