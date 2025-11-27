КС поставил точку в конфискации имущества у родственников коррупционеров

Конституционный суд РФ подтвердил, что государство может забирать имущество, оформленное на родственников коррупционеров, если те знали или должны были знать о его преступном происхождении, пишет ТАСС. Конфискация возможна даже в случае, если речь идет о единственном жилье.

Предмет взятки не может быть оставлен в пользовании ни лица, получившего взятку, ни лица, которому по указанию взяткополучателя он передан, — сказано в документе.

Конфискация не затронет добросовестных приобретателей, однако он должен доказать это в рамках уголовного дела. Суд отметил, что осознание возможного изъятия должно становиться сдерживающим фактором и побуждать людей отказываться от имущества, если им известно о его преступном происхождении.

Поводом стали жалобы двух женщин — Елены Лабузовой и Нины Король. Дом и участок Лабузовой ранее были изъяты, потому что ее отец, бывший министр образования Оренбургской области Вячеслав Лабузов, купил их на деньги от взяток. Суд посчитал, что дочь не могла не знать, что стоимость строительства — более 48 млн рублей — не соответствует доходам семьи.

В случае с Король суд также постановил конфисковать две квартиры, подаренные зятем, осужденным за получение взятки. Женщина не могла самостоятельно оплатить сделки, поэтому, по мнению суда, понимала, что имущество связано с преступлением.

Ранее суд в Челябинске начал рассмотрение дела об изъятии недвижимости у депутата городской думы Александра Галкина. Ответчиками проходят чиновник и его супруга Инна Мирошкина. Речь идет о квартире в Москве площадью 62 квадратных метра, которая, по версии следствия, была приобретена на неподтвержденные доходы.