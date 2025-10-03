Суд защитил купивших квартиры в Крыму россиян

Конституционный суд России выступил в защиту прав граждан, которые добросовестно приобрели жилую недвижимость в Крыму, сообщает пресс-служба КС. Суд постановил, что национализация имущества недопустима, если продавец был признан «недружественным лицом» уже после завершения сделки купли-продажи.

Россиянка Инна Кокойло приобрела квартиру в Ялте в июне 2022 года, а спустя девять месяцев продавец был внесен Антитеррористической комиссией Крыма в перечень лиц, связанных с недружественной страной — Украиной. В результате имущество продавца, включая объект, уже получивший нового владельца, подверглось национализации. Кокойло обратилась в КС с жалобой на законодательные нормы, позволяющие лишать имущества добросовестного приобретателя во внесудебном порядке и придающие обратную силу положениям, ухудшающим положение участников гражданско-правовых отношений.

Суд подчеркнул, что изъятие имущества невозможно, когда статус «недружественного» был присвоен продавцу после заключения договора, а покупатель проявил осмотрительность и действовал добросовестно. Также КС уточнил, в каких ситуациях следует считать нарушенными стандарты добросовестного поведения. Например, если недружественные действия продавца в отношении РФ были широко известны до момента совершения сделки.

