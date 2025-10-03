Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 09:50

Суд защитил купивших квартиры в Крыму россиян

Суд встал на сторону добросовестных приобретателей жилья в Крыму

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Конституционный суд России выступил в защиту прав граждан, которые добросовестно приобрели жилую недвижимость в Крыму, сообщает пресс-служба КС. Суд постановил, что национализация имущества недопустима, если продавец был признан «недружественным лицом» уже после завершения сделки купли-продажи.

Россиянка Инна Кокойло приобрела квартиру в Ялте в июне 2022 года, а спустя девять месяцев продавец был внесен Антитеррористической комиссией Крыма в перечень лиц, связанных с недружественной страной — Украиной. В результате имущество продавца, включая объект, уже получивший нового владельца, подверглось национализации. Кокойло обратилась в КС с жалобой на законодательные нормы, позволяющие лишать имущества добросовестного приобретателя во внесудебном порядке и придающие обратную силу положениям, ухудшающим положение участников гражданско-правовых отношений.

Суд подчеркнул, что изъятие имущества невозможно, когда статус «недружественного» был присвоен продавцу после заключения договора, а покупатель проявил осмотрительность и действовал добросовестно. Также КС уточнил, в каких ситуациях следует считать нарушенными стандарты добросовестного поведения. Например, если недружественные действия продавца в отношении РФ были широко известны до момента совершения сделки.

Ранее стало известно, что стоимость недвижимости в Крыму может увеличиться в два раза в 2026 году. Такой прогноз связан с несколькими факторами, включая ожидание завершения СВО на Украине, возможное ослабление санкционного давления, реализацию проектов по строительству мегакластеров и присвоение некоторым городам полуострова статуса «опорных».

Крым
квартиры
Конституционный суд
изъятие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны подробности о задержанном в Москве миллиардере-убийце
Число жертв тайфуна во Вьетнаме резко выросло
Легендарный тренер дал «Спартаку» ценный совет перед дерби с ЦСКА
Легендарный тренер считает, что «Спартак» способен на чудо в дерби с ЦСКА
Дроновка, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 3 октября
Двоюродный брат вице-президента США раскритиковал подход США к СВО
Орбан раскрыл, чем для ЕС обернется отправка солдат на Украину
В Европе отпустили «санкционный» танкер Boracay
«И поехали»: автолюбителей предупредили о важном нюансе перед зимой
Число привлеченных к ответственности наемников ВСУ перевалило за тысячу
В еще одном российском аэропорту ввели временные ограничения
В России определили победителя конкурса «Учитель года»
Устроившего кровавую поножовщину в центре Москвы задержали
Раскрыт план военного вторжения США в Венесуэлу
Додик назвал Путина архитектором многополярного мира
Российская армия укрепила позиции в Запорожской области
Литературовед рассказала, сколько стихов Есенина остаются неизвестными
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 октября: где сбои в России
Актрису-иноагента теперь будут разыскивать на международном уровне
Жители дома в Екатеринбурге остались без чистой воды из-за ремонта
Дальше
Самое популярное
Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Общество

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.