14 ноября 2025 в 19:32

В КС объяснили, когда водителю грозит двойное наказание за одно нарушение

КС: административное и уголовное наказания допустимы за одно нарушение

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC
Конституционный суд России разъяснил возможность привлечения водителей одновременно к административной и уголовной ответственности за одно нарушение правил дорожного движения. В материалах КС отмечается, что поводом для рассмотрения вопроса стала жалоба россиянина. Мировой судья привлек его к административной ответственности за ДТП в феврале 2024 года, когда управляемый им автобус столкнулся с легковым автомобилем, который затем совершил столкновение с другой машиной.

В результате аварии водитель первого автомобиля погиб, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела. Водитель второй машины получил незначительные травмы, что стало причиной для административного наказания. Ивановский суд, рассматривая жалобу, установил, что заявителю вменяется нарушение одного пункта ПДД, совершенное в одинаковый временной период, но повлекшее различные последствия.

Суд сослался на противоречие оспариваемых норм конституционному принципу о недопустимости повторного осуждения за одно преступление, приостановив производство по делу и направив запрос в Конституционный суд. КС РФ указал, что не каждое нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств предполагает обязательное наступление исключительно административной или исключительно уголовной ответственности.

Ранее КС России защитил права граждан, которые добросовестно приобрели жилую недвижимость в Крыму. Суд установил недопустимость национализации имущества в случаях, когда продавец был признан «недружественным лицом» уже после полного завершения сделки купли-продажи.

