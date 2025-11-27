Экс-депутат Рады раскрыл истинные мотивы Зеленского в вопросе Донбасса

Желание президента Украины Владимира Зеленского не отдавать Донбасс ради победы на выборах является лишь частью его актерской игры, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его мнению, украинский политик таким образом пытается отсрочить неизбежное для него поражение.

Зеленский — это артист и шулер, и поэтому он демонстрирует политику: «Я за, но…», и дальше начинаются хотелки. Он же понимает, что этот вопрос прописан как принципиальный со стороны России. Допустим, он по Донбассу не согласен и РФ снимет этот вопрос, а все остальное: восстановление русского языка, денацификация, сокращение армии, вооружения — он что, думает, что ему нацисты простят? Нет. Особенно когда узнают, сколько [украинцев] погибло и сколько украдено денег. Поэтому это все лукаво, просто игра. Это попытка натянуть маску скорби, — высказался Олейник.

Он подчеркнул, что у Зеленского нет шансов на успех, если будут проведены выборы на Украине. По словам экс-нардепа, нужно учитывать количество внутренних переселенцев и людей за границей, которые должны участвовать в голосовании, что требует серьезной подготовки.

Почему Зеленский цепляется за Донбасс? Есть два варианта. Первый вариант — он думает, что, может быть, РФ все-таки согласится в этом вопросе уступить. Но Россия уже заявила, по каким позициям торга не будет. Так вот, если он подпишет то, что устраивает Россию, его поднимут на вилы сразу, мгновенно. Если он не подпишет, поднимут тоже, но чуть-чуть позже, — добавил Олейник.

Ранее турецкий эксперт Серхат Латифоглу заявил, что Зеленскому, который несет ответственность за продолжающийся конфликт, придется искать убежище за границей. По его мнению, президент Украины будет вынужден укрываться в странах, с которыми у Киева нет договоров об экстрадиции.