День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 17:28

Экс-депутат Рады раскрыл истинные мотивы Зеленского в вопросе Донбасса

Экс-нардеп Олейник назвал актерской игрой желание Зеленского забрать Донбасс

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Vannicelli/Grillotti/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Желание президента Украины Владимира Зеленского не отдавать Донбасс ради победы на выборах является лишь частью его актерской игры, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его мнению, украинский политик таким образом пытается отсрочить неизбежное для него поражение.

Зеленский — это артист и шулер, и поэтому он демонстрирует политику: «Я за, но…», и дальше начинаются хотелки. Он же понимает, что этот вопрос прописан как принципиальный со стороны России. Допустим, он по Донбассу не согласен и РФ снимет этот вопрос, а все остальное: восстановление русского языка, денацификация, сокращение армии, вооружения — он что, думает, что ему нацисты простят? Нет. Особенно когда узнают, сколько [украинцев] погибло и сколько украдено денег. Поэтому это все лукаво, просто игра. Это попытка натянуть маску скорби, — высказался Олейник.

Он подчеркнул, что у Зеленского нет шансов на успех, если будут проведены выборы на Украине. По словам экс-нардепа, нужно учитывать количество внутренних переселенцев и людей за границей, которые должны участвовать в голосовании, что требует серьезной подготовки.

Почему Зеленский цепляется за Донбасс? Есть два варианта. Первый вариант — он думает, что, может быть, РФ все-таки согласится в этом вопросе уступить. Но Россия уже заявила, по каким позициям торга не будет. Так вот, если он подпишет то, что устраивает Россию, его поднимут на вилы сразу, мгновенно. Если он не подпишет, поднимут тоже, но чуть-чуть позже, — добавил Олейник.

Ранее турецкий эксперт Серхат Латифоглу заявил, что Зеленскому, который несет ответственность за продолжающийся конфликт, придется искать убежище за границей. По его мнению, президент Украины будет вынужден укрываться в странах, с которыми у Киева нет договоров об экстрадиции.

Владимир Зеленский
Донбасс
Украина
Россия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван новый лидер среди густонаселенных городов мира
Путин назвал причину пробок на границе с Казахстаном
В Европе установили «самозапрет» на признание новых регионов России
Театральный критик назвала лучшего «Щелкунчика» Москвы
Путин раскрыл, что ждет фронт ВСУ
Хинштейн признал проблему с врачами в Курской области
Названо имя нового генерального директора ОЗХО
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге
Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над Балтийским морем
Возлюбленная Павла Дурова заявила о пополнении в семье
«Но не от Украины»: Путин раскрыл, что нужно России от мирового сообщества
«Серьезный промах»: в Госдуме высказались об «утечке» переговоров РФ и США
Россиянин поплатился за эмодзи воровской звезды
«Голоса разума практически не звучат»: МИД РФ об игнорировании СССР Западом
Наталия Орейро раскрыла способ похудеть после беременности
Рыбка в сливках: готовим филе минтая в духовке — не забудьте лучок
В США рассказали, как Трамп «продинамил» Мерца с украинским планом
Наталия Орейро поделилась опытом переживания травли в школе
В Китае уточнили число жертв пожара в Гонконге
Гость тарелку съел! Подаем новогодние салаты в овощных корзиночках
Дальше
Самое популярное
Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.