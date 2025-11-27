В Киришах мужчина убил знакомого во время пьяной ссоры

В Киришах задержали мужчину по подозрению в убийстве знакомого, сообщает «МК в Ленобласти» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ленобласти. Конфликт произошел во время распития алкоголя.

В ведомстве рассказали, что задержанный несколько раз ударил 45-летнего знакомого. Из-за полученных травм он скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Сейчас подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

