Как разбудить замиокулькас и добиться пышных стеблей: простая корневая подкормка, которая дает быстрый рост и насыщенную зелень

Замиокулькас нередко растет медленно, и многие хозяйки не понимают, чем помочь этому красивому африканскому растению. Оказывается, стимулировать рост стеблей и плотной листвы можно простым поливом под корень. Такой способ особенно полезен молодым экземплярам и недавно укорененным черенкам.

Опытные цветоводы советуют готовить специальный раствор. На 1 литр воды добавьте 0,2 г янтарной кислоты (или 1 таблетку), 1 г Корневина и 1 мл Аминоцимуса. Эта смесь помогает клубню быстрее крепнуть и активирует рост рахисов благодаря аминокислотам, микроэлементам и питательным веществам. Поливают таким составом один раз в 14 дней, но только дважды подряд, после чего переходят на другие подкормки.

Раствор вносится строго под корень — так растение лучше усваивает питание, становится плотнее и охотнее выпускает новые стебли. Такой простой уход превращает замиокулькас в пышный декоративный кустик без лишних усилий.

Ранее сообщалось, что неожиданный белый пушок на земле в цветочном горшке может серьезно навредить вашим зеленым любимцам. Эта плесень не только портит вид растения, но и мешает корням дышать, постепенно ослабляя их. К счастью, справиться с ней можно с помощью простых и доступных средств, которые есть в каждом доме.